Zástupci škol z celé republiky přijeli na festival vzdělávání

Litomyšl – Nebývale velký zájem vzbudila akce Nakopněte svoji školu.

Přednášky, workshopy a diskuse s kolegy. To je jen slabý výčet toho, co všechno nabídla akce pro pedagogy, kteří přijeli na dva dny do Litomyšle. Zájem o akci byl tak velký, že více než stovka zájemců musela být odmítnuta z kapacitních důvodů.

Podtitul prvního ročníku zněl „Škola pro všechny – Jak na to." Účastníci se formou přednášek a především více než dvacítky odborných workshopů vzdělávali v sekcích věnovaných matematické a čtenářské gramotnosti, dobrým vztahům ve škole a tématu, jak vést školu pro všechny.

„Zajímají mne nové způsoby výuky. Učím český jazyk a zaujaly mě semináře týkající se čtenářské gramotnosti. Výhodou je také to, že je akce blízko," sdělila Simona Edlmanová ze Základní školy v Trstěnici.

Pestrý program a odborníci na slovo vzatí. To bylo velkým lákadlem pro mnohé účastníky. „Velice oceňuji možnost načerpat inspiraci od tolika odborníků na jednom místě. Takové dva dny přináší další motivaci do naší práce," uvedla k programu pedagožka z Litomyšle Tereza Bedřicha Veselá. Součástí programu byla i přednáška pro veřejnost. O tu se postaral ředitel společnosti Scio Ondřej Šteffl.

Semináře podobného rozsahu jsou většinou doménou velkých měst. V Litomyšli však není obdobná akce náhodou. „Pokračujeme v práci, kterou jsme začali před pár lety, kdy jsme pořádali odborné semináře. Navíc navazujeme na historickou pedagogickou činnost v Litomyšli," pronesl David Zandler, ředitel organizace Zámecké návrší, která byla hlavním pořadatelem. Připomněl tak fakt, že Litomyšl je studijním městem už několik staletí. Za zmínku stojí, že v současné době studují během roku na všech školách v Litomyšli zhruba dva tisíce studentů.