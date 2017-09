Zámecké slavnosti nabídly pestrý program

Bystré – Sobota patřila v Domově na zámku slavnostem. O zahájení se postaraly místní mažoretky. Mezi hosty nechyběla delegace z Centra sociálnych služieb Zátišie Osadné v Prešovském kraji. S touto organizací zahájili spolupráci v Bystrém před dvaceti lety.

Rytmická kapela pořadatelského domova na úvod nabídla návštěvníkům interpretaci několika populárních písniček, a to nejen lidových. Nebylo to poslední hudební vystoupení. Vrcholem odpoledního programu byla legendární skupina Turbo. „I letos byla do programu zámeckých slavností zařazena soutěž v přetahované na laně. Tentokráte se bojovalo o sedm melounů! Naporcovanou sladkou pochoutku si pak mezi sebou vítězové rozdělili,“ sdělila Vlasta Machatová z Domova na zámku.



Další atrakce byly připravené po celé odpoledne v parku a přilehlých prostorách. Vyjížďky na konících, dětské soutěže i tolik oblíbené hrátky v pěně. Do bystrého zavítal i vítěz jednoho z nejtěžších závodů se psím spřežením v Evropě – „Šediváčkův long“ – Vít Kolátor. Další psi byli k vidění na Voříškiádě. Airsoft klub Bystré nabídl zájemcům možnost vidět zbraně i si z nich zastřílet. Pro milovníky aut byla připravena přehlídka veteránů. Nákup na bleším trhu pomohl dobré věci. „Vynesl částku přes 1500 korun, která bude využita na účely aktivizačních činností klientů domova,“ řekla Vlasta Machatová.