Zadní cesta se letos opravovat nebude

Svitavy – S opravou chodníku Svitavy v rozpočtu nepočítají.

LAČNOVSKÉ PROTESTY. Chodník ze Svitav do Lačnova je palčivý problém. Protest občanů přinesl jediný výsledek,a to je diskuse o tomto tématu. Plán práce na tomto projektu to nemění.Foto: Veronika Jasanská

Dočkají se obyvatelé Lačnova opravy komunikací? Mnohokrát vyřčená otázka padla znovu na únorovém zasedání zastupitelstva. „S chodníkem se neudělalo nic. Pouze se požádalo o dotaci, nejdříve ze Státního fondu dopravní infrastruktury na prvních 810 metrů až po přechod u školy. Zbývajících 1500 metrů zatím finančně vyřešeno není. Je udělaná projektová dokumentace, ale výběrové řízení na dodavatele stavby zatím vyhlášeno není," přiblížil svitavský zastupitel Libor Zelinka (KSČM). Jeho dotaz, který směřoval na starostu města Davida Šimka, se týkal opravy Zadní ulice, kterou obyvatelé Lačnova používají jako alternativní komunikaci, než budou hotové slibované chodníky. Dostalo se mu odpovědi, že město letos v rozpočtu, který se bude schvalovat na březnovém zastupitelstvu, s investicí na opravu cesty nepočítá. „Všichni nás na Zadní ulici odkazují. Nemáte chodník, choďte zadní cestou. Z mnoha domů se na ni nedostaneme, protože se při regulaci potoka zlikvidovala řada mostů a lávek," vysvětlil Libor Zelinka. Přitom na nejfrekventovanějším úseku komunikace v délce zhruba tři sta metrů, který zůstal neopravený, je situace nejhorší. Důvod je, podle Libora Zelinky, v tom, že se obyvatelé Lačnova semkli a chodník si proti vůli města prosadili. NEJDŘÍV VODOVOD

Starosta David Šimek tento pohled odmítá. „Opravuje se tam skupinový vodovod. Máme dohodu, že když se opraví část vodovodu, tak město udělá nový asfalt. Bylo to sice v minulosti plánované, že prioritou je Zadní ulice, nicméně teď přicházejí investice od Ředitelství silnic a dálnic na opravu komunikace v ulici Kapitána Jaroše směrem na Brno a Pražská, které v minulosti nebyly plánované," objasnil starosta Šimek. Město, podle starosty, dostalo za úkol vyřešit všechny sítě. Tím pádem se oprava Zadní ulice posunuje o rok. „Nejdřív se musí udělat to, co hoří," dodal starosta. Zastupitel Libor Zelinka upozorňuje rovněž na to, že se zdražilo vodné a tím pádem by se peníze na opravu v letošním roce najít měly. Problém je v tom, že aby mohl být položen nový asfaltový povrch, musí se nejdříve dokončit opravy vodovodu. „Asfaltové povrchy děláme v souladu s plánem investic skupinového vodovodu, který v letoším roce peníze nemá, takže pokud bychom položili asfalt, příští rok se rozkope a bude se dělat vodovod," vysvětlil David Šimek. Podle starosty se letos chodníky v Lačnově stavět začnou. Čeká se jen na rozhodnutí o přidělení dotace.

Autor: Jiří Šmeral