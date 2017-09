Začíná Mime Fest. Světové hvězdy pantomimy zavítají do Poličky

Polička – Město hostí prestižní Mime Fest, na který letos zavítají někteří z nejlepších klaunů a mimů na světě. Týdenní festival začíná ve východočeské Poličce už dnes.

Světový festival pantomimy v PoličceFoto: Deník/Petr Šilar

„Slavní Umbilical Brothers, mistři ztřeštěného humoru, Bodecker a Neander, nejznámější následovníci Marcela Marceaua, nebo David Eriksson, severský svalovec, který svými vtipy dokáže i dojmout,“ lákají návštěvníky pořadatelé. Těmito jmény začíná výčet mistrů, kteří budou až do 16. září bavit nejen obyvatele Poličky, ale především nadšence, kteří se na Mime Fest sjíždějí ze všech koutů Evropy.



ŠESTILETÁ TRADICE

Pořadateli festivalu jsou neziskové organizace Pontopolis a Mime Prague. Festival má šestiletou tradici a přiváží do České republiky každý rok nejzajímavější osobnosti pohybového divadla. Na jeho úspěchu má lví podíl šéf a dramaturg Mime Festu Radim Vizváry.



„Dramaturgii vybírám tak, abychom prezentovali jak ty nejprogresivnější umělce, tak známé a zavedené soubory. Letos mám velkou radost, že se nám podařilo nalákat do Poličky australské Umbilical Brothers. Jsou uznávaní jako jedni z nejlepších komiků a mimů na planetě a je pocta, že se na našem festivalu objeví,“ říká Vizváry. Lístky na toto představení lze ve světe sehnat jen stěží a za naprosto odlišné ceny.



VYSTOUPÍ I VIZVÁRY

Kromě zmíněného australského dua se diváci mohou těšit také na skvělého švédského klauna a žongléra Davida Erikssona, známou finskou mimku Reettu Honkakoski, spolupracovníky Marcela Marceaua, dvojici Bodecker a Neander, anebo na šéfa festivalu, Thálií oceněného Radima Vizváryho.



Mime Fest se kromě večerních představení tradičně soustřeďuje i na vzdělávání. Kromě několika vystoupení, která jsou určena přímo pro školy, pořádají organizátoři rovněž workshopy, kde se mladí adepti pohybového divadla mají možnost učit u zkušených profesionálů.



SLYŠET POHYB

„Připravená je také výstava Slyšet pohyb od známého fotografa Roberta Vana, festival se tak snaží všemi dostupnými způsoby přiblížit ´němé umění´ běžnému divákovi. Zda dorazí autor, není jasné,“ dodávají organizátoři.



Pantomima má v Česku dlouhou tradici a její současný vzestup mohou její příznivci posoudit celý nadcházející týden, kdy Poličku ovládnou krásné příběhy i bláznivá komika.