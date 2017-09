Začal nový školní rok i maturity

Svitavy – Žáci základních a středních škol a gymnázií šli včera poprvé v novém školním roce do školy. Do lavic ale zamířili i ti, kteří už by měli mít dostudováno.

První školní den na ZŠ Benešovo náměstí v I. A.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Od 4. do 8. září jsou totiž termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky. Podzimní zkušební období vypsalo ministerstvo školství plošně pro celou republiku. Spádovou školou pro společné části zkoušky je v okresu Gymnázium a Jazyková škola ve Svitavách. Včera maturanti psali práci z cizího jazyka a didaktický test z matematiky. (rak)

Autor: Redakce