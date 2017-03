Začal jarní úklid. Do karet hraje městům příznivé počasí

Svitavsko, Orlickoústecko – Příznivé počasí hraje technickým službám do karet. V Litomyšli začali s úklidem už minulý týden, i když například plán zimní údržby počítá až s dubnem.

Ústí nasazuje do akce hltouna či nenasytuFoto: Deník/Tereza Vaisová

„Úklid komunikací po zimě bude prováděn podle stanoveného harmonogramu. Kompletní čištění komunikací bude řešeno blokově s uzavírkami, upozorňovacím dopravním značením a ve spolupráci s Městskou policií," sdělil technik provozu městských služeb v Litomyšli Emil Vávra.

V Poličce začnou s pracemi tento týden. Vše by chtěli mít hotové do tří měsíců. Úklidové práce komplikují často řidiči, kteří nerespektují dopravní značení.



Jaro však není jen o úklidu vozovek, a tak budou ošetřeny i zelené plochy. „Současně s prováděním úklidu po zimě budeme dokončovat terénní úpravy kolem domů v ulici M. Bureše, kde jsme v loňském roce měnili teplovodní rozvody," poznamenal Cobe Ivanovski, jednatel technických služeb Poličky.

TRVÁ TO MĚSÍC

Rovněž v Jevíčku začali s jarním úklidem už minulý týden. Do ulic vyrazil městský zametací vůz. „Celkový úklid trvá po zimní sezóně každoročně zhruba měsíc, než projedou techničtí pracovníci celé město. Souběžně se zametáním procházejí také parky a travnaté plochy, kde sbírají odpadky, které letos díky vydatné zimně ukrýval sníh," řekl jevíčský starosta Dušan Pávek. Kompletní úklid a hrabání trávníků plánuje města až od dubna, kdy budou plochy dostatečně proschlé.



„Plánujeme přijmout minimálně desítku pracovníků z dotací úřadu práce na veřejně prospěšné práce," upřesnil starosta Pávek.

Naopak v Moravské Třebové už s úklidem pomalu končí. „Už máme skoro uklizeno. Pracujeme už tři neděle. Koncem března bude uklizeno, ještě tak týden a je hotovo," uvedla ředitelka technických služeb Gabriela Horčíková.



Po zimě se ve městě, podle Horčíkové, kromě psích exkrementů nachází také velké množství cigaretových nedopalků, hlavně na sídlištích. Technické služby pro jarní úklid využívají také veřejně prospěšných prací. Byť zrovna v letošním roce, byly, podle ředitelky technických služeb možnosti omezené. „Kritéria jsou poměrně přísná a ti, kteří vyhovují, moc pracovat nechtějí," posteskla si Horčíková.



Blokové čištění komunikací proběhne ve Svitavách. Město počítá, že do něj zařadí více ulic, než vloni. „Máme naplánovaných 20 až 24 blokových čištění. Je to administrativně náročné. Je nutné dát do ulic značky, spolupracujeme na tom s městkou policií," řekl ředitel technických služeb Petr Horký. Blokové čištění v ulicích pro majitele aut znamená mimo jiné také to, že si musí na daný termín přeparkovat své vozidlo. Lidé na to však často zapomenou a následně platí nemalou pokutu a ještě větší částku za odtažení auta. Zabránit tomu pomáhá služba cisteniulic.cz.



Pro štěrk, který uklidí mají v Litomyšli a Poličce využití. Slouží k výspravě cest a například do podkladu chodníků. „Zbytek smetků velice nahrubo vyčistíme a používáme na zásypy nejrůznějších nezpevněných komunikací," řekl Cobe Ivanovski.

ÚSTÍ NASAZUJE DO AKCE HLTOUNA ČI NENASYTU

Vysaje co potká, je tichým a ekologickým pomocníkem v nelehké práci, dělá město jednoduše čistším a kromě kvalitně odvedené práce i dobře vypadá. O kom je řeč?



Představujeme vám komunální vysavač Glutton, což v překladu znamená hltoun, žrout či nenasyta. Pracovníci úseku komunálních služeb městské společnosti Tepvos si ho však překřtili na Michala.



Vzhledem k elektrickému pohonu neprodukuje žádné emise. „Už je starší, ale na osmihodinovou směnu baterie bez problémů vydrží," řekl Jan Pecháček, pracovník úseku komunálních služeb.



A co všechno Glutton alias Michal zvládne pojmout? „Lze s ním sbírat i pet lahve o objemu 1,5 litru, papír, umělé hmoty, nedopalky, výkaly, plechovky od piva, listí a drobné dřeviny," informoval vedoucí úseku komunálních služeb Miroslav Kubát. Poradí si i s částečkami jemného polétavého prachu, které jsou častou příčinou zdravotních potíží. „Neměly by se s tím vysávat střepy a ještě hořící cigarety, to by mohlo stroj poškodit," dodal Jan Pecháček. Práce s Gluttonem prý není těžká, je samojízdný a není hlučný, vyjet s ním lze i v brzkých ranních hodinách a nikoho neruší.