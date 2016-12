Vykutálené Vánoce v Mozaice

Polička – Tradiční Vánoce v Mozaice. Akce, která se již řadu let koná vždy na zlatou neděli.

Lidé mohli přijíta strávit tak příjemné dopoledne v kruhu s ostatními, kteří se zde pravidelně setkávají a obdivují, co vše děti z kroužků vyrobily. Společně se popíjel vánoční punč a pojídaly dobroty, děti se mohly zabavit ve vánoční dílničce s tématikou a domů si návštěvníci odnesli spoustu vyrobených ozdob, dojmů a kousek předvánoční atmosféry.



Zájemci, měli také možnost zakoupit si výrobky a vánoční dekorace pro účel finanční pomoci nemocné Natálce, a to v rámci programu DOBRO-DRUZI, ve spolupráci s nadací VIA a nadací Karla Janečka.



„Děkujeme Vám všem, kteří jste nás potěšili návštěvou v naší předvánoční Vykutálené Mozaice," vzkazuje tým ze Střediska volného času pro zájmové vzdělávání zabezpečující volnočasové aktivity Mozaika Polička.