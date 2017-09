Vlaky mezi Jevíčkem a Chornicemi dojezdí

Jevíčsko – Provoz na železniční trati mezi Chornicemi, Jevíčkem a Velkými Opatovicemi, který byl loni v prosinci s velkou slávou po pěti letech obnoven, zřejmě brzy opět ustane.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

„Po zvouobnovení provozu na části trati 015, 016, 017 a 024 jsme vyhodnocovali zájem cestující veřejnosti o železniční dopravu v předmětných úsecích. Zjistili jsme, že o železniční dopravu není na těchto úsecích valný zájem, a proto jsme se rozhodli opět k omezení provozu,“ sdělil tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.



Starostům dotčených obcí se rozhodnutí kraje příliš nelíbí. A mají pro to své důvody. „Nedávná historie ukázala rozhodnutí státu, převést regionální železniční dopravu na kraje, jako chybné. Tam začaly první problémy s tím, že se kraje mezi sebou nedokázaly domluvit na hrazení ztrát u spojů zajíždějících na sousedovo území. Tak začaly nesmyslné přestupy cestujících na krátkých trasách,“ poukazuje starosta Chornic Jiří Smékal.



Takové neshody, které ve výsledku cestující zdržují a obtěžují, mají podle chornického starosty za následek jediné. Lidé se začnou se ohlížet po jiných alternativách a opustí vlaky.



Statistiky vytíženosti obnovených spojů, které má kraj k dispozici, tomu zdá se nasvědčují. Ve všední den projede po trati pět vlaků. O sobotách a nedělích tři. Obsazenost jednotlivých souprav se podle sčítání, které proběhlo v lednu, březnu a červnu letošního roku, pohybuje kolem deseti až patnácti cestujících. U některých spojů je to dokonce kolem dvou tří lidí. Ve srovnání s provozem ve směru od Chornice na Českou Třebovou, kde je obsazenost vlaků víc jak 200 cestujících, se rozhodnutí kraje zdá pochopitelné.



„S minimálním využitím vlakového spojení musím bohužel souhlasit. K vlakovým spojům ve stanici Jevíčko – Jaroměřice, která leží na půli cesty mezi oběma aglomeracemi, bohužel neexistoval vhodný autobusový přípoj. Nádraží je asi kilometr daleko, a tak si lidé pěší cestu rozmyslí,“ domnívá se starosta Jevíčka Dušan Pávek.



Zásadní však podle Dušana Pávka je, že lidé se chtějí dopravit do cílových destinací, zpravidla velkých měst, jako jsou Praha, Brno, Olomouc, za rozumnou dobu, což jim vlakové spojení neumožňuje. „Při cestě na Brno musí cestující přestupovat ve Velkých Opatovicích a následně ve Skalici nad Svitavou. Severním směrem musí přestoupit v Moravské Třebové, kde vás při ranním spoji čeká hodinová prodleva, a následně přestup v České Třebové na rychlík ve směru na Prahu,“ popisuje starosta Pávek.



Zcela bezprizorní ale cestující podle mluvčího kraje nezůstanou. „Náhradou za případně omezenou nebo zrušenou osobní železniční dopravu bude autobusová doprava,“ ujišťuje Dominik Barták.