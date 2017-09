Videopřenosy i z archivu? Zákon je proti, brání se města

Pardubický kraj - Jen některá města pořizují a zveřejňují zvukové nebo obrazové záznamy ze zasedání zastupitelstev. Argumentem pro bývá transparentnost rozhodování samosprávy, argumentem proti pak finanční náročnost celého zařízení a obavy z možného porušování zákona o ochraně osobních údajů.

Z jednání ústeckých zastupitelů.Foto: Lukáš Prokeš

Žamberk je on-line

V Žamberku lze sledovat přenosy za zastupitelstva on-line. Nedávno vznesl jeden občan dotaz, proč si nemůže pustit záznam z jakéhokoliv zasedání. Podle právního oddělení žamberské radnice se na přímý přenos neaplikuje ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, zatímco v případě zveřejňování záznamů by mohlo docházet i opakovaně ke zpřístupnění osobních údajů subjektu a k porušení zákona ze strany města. „Naše právnička nám nedoporučila, abychom záznamy ukládali na web města, protože by měly být anonymizovány,“ říká starosta Žamberku Jiří Dytrt a dodává: „Teď ještě nástupem GDPR, čili evropské směrnice o ochraně osobních údajů, to bude ještě výrazně přísnější, hrozí obrovské pokuty. Má začít platit od května příštího roku a neumožňuje nám zveřejňovat záznamy opakovaně.“ On-line záznamy ale sledované jsou, podle Jiřího Dytrta prostřednictvím Youtube kanálu sleduje dění na zastupitelstvu zhruba od dvaceti do sto lidí, záleží na tom, co zrovna zastupitelé probírají.

Také v Ústí nad Orlicí ze strany opozičního zastupitele padl návrh, aby byly zavedeny přímé přenosy z jednání zastupitelstva prostřednictvím internetu. „Z pohodlí domova mají občané možnost kontrolovat, jak je zastupují ti, které si zvolili, prostě demokracie v praxi,“ konstatoval Jaroslav Řeháček. Vedení města je proti, z důvodů finančních i technických. „Rozhodnutím většiny jsme tento požadavek zamítli. Nikdo ze zastupitelů, kromě něj, to nepovažuje za rozumné řešení, protože zastupitelstva jsou veřejná. Ověřovali jsme si, kolik by stálo zajištění živého vysílání a záznamu z vysílání, a vyhodnotili jsme to jako neekonomické,“ uvedl starosta Petr Hájek. Ze strany veřejnosti podobný požadavek nezaznamenal.

Lanškroun šel cestou zveřejňování zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva. Podle starosty Radima Vetchého by měl být běžnou praxí. „Zvukový záznam považuji za standard, u nás v Lanškrouně je zvykem už poměrně dlouho,“ podotkl. Sám jej občas využívá. „Jakou návštěvnost mají zvukové záznamy ze strany veřejnosti, nevím, ale mám reakce od svých známých, kteří si již pár zastupitelstev poslechli,“ dodal Radim Vetchý.

Sledované Pardubice

Zasedání zastupitelstva Pardubic mohou lidé sledovat na internetu od ledna 2013, běžně ho sleduje v průměru 80 lidí. Pokud se ale projednává nějaké zajímavé téma, počet sledujících stoupá. Například zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo minulý čtvrtek, mělo rekordní sledovanost, bylo zaznamenáno 600 přístupů. Jednalo se například o finanční podpoře hokejového klubu. „Zajištění a realizaci videopřenosů město Pardubice nakupuje jako službu. Znamená to, že v den konání zastupitelstva firma přijede, nainstaluje techniku, po dobu přenosu ji ovládá, po skončení zastupitelstva vše demontuje,“ uvedl tiskový mluvčí Magistrátu města Pardubic Radim Jelínek s tím, že přenos zajišťují dvě kamery a obraz doplňují titulky se jménem diskutujícího i projednávaným tématem.

V nedaleké Přelouči ale přenos ze zasedání nemají, ani ho neplánují zprovoznit. „Kdysi jsme o tom na radě mluvili, ale nezaznamenali jsme ani zájem ze strany občanů. Zastupitelstva jsou pěti až šestihodinová jednání, tak si říkám, kdo by to po večerech sledoval. Pokud však od lidí bude zájem, přizpůsobíme se tomu,“ vysvětlila starostka Přelouče Irena Burešová.

Věc k diskuzi

O videopřenosech z jednání zastupitelů neuvažují ani místní samosprávy na Svitavsku. S jednou výjimkou. „Jestli do budoucna přejdeme k videozáznamu, je věcí další diskuze. Ale myslím, že audiozáznam dostatečně vypovídá o tom, co se na jednání zastupitelstva děje,“ uvedl starosta Svitav David Šimek. Ochranu osobních dat ve zveřejněných nahrávkách město řeší anonymizací. „Poté, co je audiozáznam pořízen, musí být celý poslechnut a všechny osobní údaje jsou ´vypípány´,“ dodal starosta.

Audiozáznamy pořizují rovněž v Litomyšli, Jevíčku a Moravské Třebové. V případě obou prvně jmenovaných měst však nejsou přístupné online na webových stránkách. V Jevíčku si mohou lidé zvukový záznam poslechnout na vyžádání na městském úřadě. O umísťování na webové stránky město podle tajemníka Pavla Sedláka neuvažuje. „Musel by se upravit jednací řád a doposud žádný zastupitel tento návrh nepředložil,“ vysvětlil Pavel Sedlák.

V Litomyšli se sice jednání zastupitelů nahrávají, ale zvukový záznam slouží pouze jako podklad pro vyhotovení písemného zápisu. „Po vypracování se záznam ničí. Pořizovat se začal společně se zavedením elektronického hlasovacího zařízení od května 2011,“ sdělil tiskový mluvčí Michele Vojáček. Podle něj radnice o možnosti zveřejňovat zvukové záznamy na webu města v současné době neuvažuje. „Nejsou mi známy ani žádné návrhy, které by v této souvislosti padly,“ uzavřel Vojáček.

Obyvatelé Moravské Třebové možnost zpětně si poslechnout, jak probíhalo jednání zastupitelstva, mají již několik let. Zvukové stopy jsou online přístupné na webových stránkách města.

Jediným městem na Svitavsku, které záznamy vůbec nepořizuje, je Polička. „Zatím o pořizování záznamu neuvažujeme. Usnesení zastupitelstva jsou bezprostředně po konání schůze zveřejňována na webových stránkách města a následně také v měsíčníku Jitřenka. Každý občan města starší osmnácti let má právo nahlížet a činit si výpisy ze zápisu z jednání, který je uložen na městském úřadu,“ řekla tisková mluvčí Naděžda Šauerová.