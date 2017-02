Více sněhu, více úrazů

Svitavy – Na chirurgické ambulanci Svitavské nemocnice denně ošetří až sedmdesát pacientů. Polovinu z nich tvoří lidé s úrazy.

„Ve srovnání s lednem 2016 je v letošním roce úrazů až třikrát více, což je následkem letošní vydatné zimy," vysvětluje primář chirurgického oddělení Karel Víšek a doplňuje: „Dominují zlomeniny zápěstí u dětí i dospělých a u starších lidí jsou to zlomeniny krčků stehenních kostí. Patrný je i nárůst zlomenin v oblasti kotníků." V lednu v nemocnici odoperovali třicet pacientů po úrazu.

Na nárůst počtu úrazů má samozřejmě vliv i průběh letošní zimy. „Valnou většinu úrazů zvládáme ošetřit sami, jak konzervativně, tak i operačně. Pokud jde o těžší a komplikovanější úrazy, velmi úzce a dobře spolupracujeme s traumatologií v Pardubicích," uvedl primář.

Úrazy z horských středisek do Svitavské nemocnice rychlá záchranná služba primárně nevozí, protože se nejedná o spádovou nemocnici pro horské oblasti. „Jsou však pacienti, kteří jsou na místě ošetřeni horskou službou a dovoluje-li to charakter úrazu, někteří pak sami vyhledávají ošetření v naší nemocnici," vysvětlil primář. Podle něho je úraz dílem okamžiku a ať si člověk dává pozor sebevíc, k úrazu prostě někdy dojde. „Lyžaři a snowboardisté by měli být opatrnější a používat ochranné prvky, hlavně helmy. Starším pacientům mohu doporučit, aby ve dnech, kdy je vysloveně ledovka, vycházeli ven jen v nejnutnějších případech," doporučil primář Karel Víšek.