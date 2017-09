Většina poslanců bude ve volbách obhajovat své posty

Pardubický kraj – V minulých volbách do Poslanecké sněmovny uspělo v Pardubickém kraji deset kandidátů. Osm z nich se letos na podzim bude snažit svou pozici udržet.

JIŘÍ JUNEK se vrací ke své práci ve Vysokém Mýtě. „V muzeu je člověk složka výkonná, což poslanec příliš není,“ řekl poslanec. O svém odchodu měl jasno velmi rychle.Foto: Deník/ Iva Janoušková

ZAJÍMAVÁ ZKUŠENOST

Jedním z těch, kterým čtyřletý pobyt ve sněmovně stačil, je Jiří Junek (KDU-ČSL). Během jednoho volebního období si ujasnil, co chce dál v životě dělat a co ho naplňuje. „Po čtyřech letech jsem zjistil, že bych nechtěl roky, které mám před sebou, strávit v politice. Mám jiné plány ve svém životě. Nevylučuji však návrat na politickou scénu,“ sdělil odcházející poslanec z Vysokého Mýta. V parlamentu ho trápilo, že se jen těžko hledají povedené věci, za kterými se můžete ohlédnout.



V podzimních volbách také neobhajuje svůj post Augustin Karel Andrle Sylor (Úsvit). Jeho strana v Pardubickém kraji nepostavila tentokrát kandidátku.



OBHAJOBA JE TĚŽŠÍ

Obhajují postyPavel Havíř, Jan Chvojka

ČSSD

Simeon Karamazov

ODS

David Kasal

ANO

Martin Kolovratník

ANO

Květa Matušovská

KSČM

Václav Snopek

KSČM

Jiří Skalický

TOP 09

Je velice obtížné říci, zda má na vstup do sněmovny horší šanci ten kandidát, který je ve spodních patrech volebního lístku. V minulosti totiž voliči poslali do poslaneckých lavic nejednoho kandidáta svými preferenčními hlasy.



„Pokud mne lidé budou chtít zvolit, tak mne prostě zvolí,“ řekla k místu na kandidátce poslankyně Květa Matušovská (KSČM). Ta, stejně jako mnozí další, ví, že obhájit mandát je těžší, než jej získat.



„Když jsem nastoupila, tak mi kolegové říkali, že voliči chtěli změnu. Obhájit že je složitější. Volby v roce 2013 tak pro mne byly zavazující a byla jsem ráda za důvěru,“ řekla poslankyně.



Ta je ve sněmovně sedm roků, poprvé usedla do politického kotle v 26 letech. Jasno má i v tom, proč se chce o přízeň voličů ucházet i nadále. „Ráda bych využila svých znalostí a zkušeností, které jsem doposud ve sněmovně získala. Mám stále spoustu rozpracovaných věcí, které bych chtěla dokončit,“ sdělila poslankyně.



Poslanci zvolení za Pardubický kraj mají do nové Poslanecké sněmovny v podzimních volbách rázně nakročeno. Pět z nich jsou lídry svých stran a další dva pak kryjí záda svým kolegům ze druhého místa.