Ve Svitavách nové kasino nebude, změna neprošla

Svitavy – Změna vyhlášky o hazardu neprošla. Zastupitelé byli proti.

Kasino v Schindlerově háji nebude. Svitavští zastupitelé na svém prvním letošním zasedání žádost o změnu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu ve městě odmítli.

„Domnívám se, že 16 milionů, které Svitavy v současné době z hazardu získávají, což je přibližně 40 milionů korun, které lidi do těchto strojů v 16 provozovnách naházejí, bohatě stačí. Víc jich na území města nepotřebujeme," řekl starosta David Šimek.

O změnu vyhlášky požádala loni koncem roku společnost Forbes Casino, která provozuje několik luxusních kasin. Týden před jednáním zastupitelstva navštívili zástupci společnosti Forbes Casino starostu Davida Šimka, aby mu sdělili svoje představy. Rada města přes-to změnu vyhlášky, a tím vybudování nového kasina, nedoporučila. Zástupci společnosti Forbes Casino se účastnili i zasedání zastupitelstva. Před zastupiteli však nakonec nevystoupili.

Žádost o změnu vyhlášky se projednávala už na prosincovém zasedání, kde se kolem možné změny vyhlášky strhla bouřlivá debata, která následně, místy dosti nevybíravým způsobem, pokračovala na sociálních sítích. Rozhodnutí bylo odloženo, aby se k vybudování kasina v Schindlerově háji mohlo vyjádřit rovněž zastupitelstvo sousední obce Javorník, přestože lokalita není v jejím katastru.

Zjitřenou atmosféru zasedání umocnilo vystoupení Miloše Vízdala, který zastupitelům sdělil, že obdržel anonymní e-mail. To potvrdilo i několik dalších zastupitelů, včetně starosty Davida Šimka.

ANONYM OBVINIL SDRUŽENÍ Z LOBBOVÁNÍ

Naznačuje se v něm, že zastupitelé za sdružení Naše Svitavy lobbují ve prospěch společnosti Forbes Casino, respektive za vybudování kasina a zrušení všech ostatních heren ve městě. Tím by ve Svitavách, podle pisatele mailu, došlo k monopolizaci hazardu. Proti tomu se všichni zastupitelé za sdružení Naše Svitavy – Antonín Pavelka, Libuše Vévodová a Miroslav Sedlák – striktně ohradili. „Považuji za nutné podat trestní oznámení. Kdo to psal, nevíme, ale je známá IP adresa, odkud to šlo," uvedl Antonín Pavelka.Na dotaz, proč nebyli zastupitelé informováni, starosta reagoval: „Shodili jsme to ze stolu. Pokud je někdo srab a neumí se podepsat, není to pro mě par-tner pro jednání. Tím to pro mě končí."

Někteří zastupitelé proti kasinu v Schindlerově háji nebyli. Podle nich by odlehlé místo oživilo a do městské pokladny by mohlo přinést další peníze.

HAZARD MIMO MĚSTO MĚL I PODPORU

„Nic nezřizujeme, ani nestavíme. Jde o povolení výjimky z vyhlášky. Mohlo by to být řešení, aniž by město ztratilo zisky z hazardu," uvedla Libuše Vévodová. Podle Antonína Pavelky a Miroslava Sedláka nahrávala vybudování kasina i odlehlost lokality. S tím souhlasí i Miloš Vízdal: „Klonil bych se k tomu, aby to bylo mimo centrum města."

Hlasováním, v němž se zastupitelé vyslovili proti změně vyhlášky, celá záležitost končí.