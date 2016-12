Ve městech se rýsují obchvaty

Orlickoústecko, Svitavsko – Kapky naděje. Tak by se dalo mluvit o posledních zprávách z Vysokého Mýta, kde se minulý týden konalo jednání k projektu dálnice D35 a přivaděčů k ní.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Stanislav Šebek

Ty by nakonec měly být dva. Jeden před Vysokým Mýtem ve směru od Hradce Králové. „Obsloužit by měl západní část okresu, to znamená Choceň, Žamberk, Ústí nad Orlicí a částečně i Českou Třebovou," uvedl starosta Vysokého Mýta František Jiraský a zdůraznil, že pro město je koordinace obou staveb, tedy dálnice i přivaděče, velmi důležitá. „Protože v momentě, kdy dálnice bude dřív, tak ta tranzitní doprava směrem na sever by nám jezdila přes město," vysvětlil. Druhý přivaděč by pak měl být u Litomyšle. Ředitelství silnic a dálnic už připravuje dokumentaci k územnímu řízení, kraj současně začíná s přípravou přivaděčů.



Dokončení dálnice D35 si před sebe jako cíl klade i nový krajský radní pro dopravu Michal Kortyš. „Chceme prosadit, aby se začalo pracovat co možná nejdříve. Důležité je také, aby brzy začaly práce na obchvatu Litomyšle a Vysokého Mýta," nechal se slyšet bývalý místostarosta Litomyšle, pro něhož bylo čtvrteční jednání prvním setkáním s vedením měst a obcí v nové funkci.



Podle místostarosty Mýta Martina Krejzy je posun se stavbou dalšího úseku dálnice z Opatovic do Ostrova vidět. „V souvislosti s tím řešíme například protipovodňová opatření či ochranu vodního zdroje Pekla. Jednání o napojení přivaděče směřujícího na Choceň a dál na Žamberk jsme proto přivítali," řekl místostarosta Martin Krejza. Přivaděč z Mýta směrem na Choceň a Žamberk by měl být kombinací stávajících a nových silnic. Nový obchvat Mýta se například napojí na stávající silnici na Choceň, která by se pak také měla dočkat obchvatu.



Mluví se i obchvatu Žamberka. Obrácenou stranou mince obchvatu ale může být otázka, zda se odliv dopravy projeví v návštěvnosti a podnikání. V Žamberku proto zvedli ruku pro sociologicko–dopravní šetření. „Měl bychom být schopni odpovědět na otázku, kolik vozidel bude projíždět centrem města a jak bude vypadat doprava na Žambersku po zprovoznění D35 a zmíněného přivaděče a zda tedy bude obchvat potřeba," uvedl starosta Žamberka Jiří Dytrt s tím, že případná realizace obchvatu by pak zasáhla okolní obce, s nimiž je potřeba také jednat. S podobnou otázkou, zda obchvat neuškodí, se setkal i starosta Litomyšle Radomil Kašpar, který uvedl, že ani v Litomyšli studii dosud nezpracovávali. „Tuto záležitost diskutujeme v různých našich orgánech, padají nějaké názory, už jsem slyšel dva protichůdné názory, jeden říká, že významně poklesne doprava přes Litomyšl, druhý říkal, že zas takový zásadní úbytek nebude. Já si myslím, že nějaký velký dopad to do obchodu a dalších služeb mít nebude," konstatoval..



Kdy se ale opravdu začne na Orlickoústecku a Svitavsku. (jan, zr)