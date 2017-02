Valentýnský běh přitáhl na start čtyřicet sportovců

Litomyšl – Málokdo by se asi dobrovolně vydal běhat, když je venku na nule a fouká vítr. Navíc v únoru, kdy jsou cesty místy kluzké.

Ani takové podmínky však neodradily dvě kamarádky, které si říkají RůžOFFky v běhu, aby uspořádaly závod. Trasy byly dlouhé pět a deset kilometrů.

NAVZDORY VĚTRU

„V našem kalendáři nám chyběl zimní běh, tak jsme jej uspořádaly u příležitosti Valentýna a překvapilo nás, kolik lidí dorazilo v tomto nepříjemném počasí," řekla jedna z organizátorek Olga Radimecká. Na vyznačené trasy se vydalo čtyřicet nadšenců. Všichni se v pořádku vrátili navzdory občasnému sněhu na trati.

„Nejtěžší bylo sehnat super parťáka. Nejdříve byl nepříjemní protivítr, ale zpátky to už bylo dobré," sdělila Štěpánka Košňarová z Litomyšle, která byla v cíli jako první. Téměř ve stejný čas doběhly i její kamarádky. „Byla jsme správně namotivovaná a s holkama se mi běželo skvěle," poznamenala domácí závodnice Leona Friedlová. Jak prostý důvod může být, aby člověk vstal a vyběhl do zimy? „Holky mě ukecaly," dodala třetí do party Miroslava Zavřelová z Němčic.

Jedinou nepříjemností pro běžce snad bylo, že z předem vyznačené trati nějaký nenechavec odstranil ukazatel, který pomáhal s navigací. Druhá z „růžovek", Andrea Stejskalová, prozradila, jak bylo těžké vytyčit trať: „Většinou se běželo po silnici. Jen místy na sněhu. Sama jsem to kontrolovala a naběhala při tom asi padesát kilometrů." Zkušená běžkyně přidala i rady na běhání v zimě: „Je potřeba mít pořádné boty a dobře vrstvit oblečení. Po cestě se nikde nezdržovat a běžet domů do tepla."