V Poličce mají „zkušební provoz“ nové promenády

Polička – Proč riskovat negativní reakce obyvatel na plánovanou opravu oblíbeného místa na procházky, když je možné si vše vyzkoušet.

Možný vzhled cesty u Synského rybníku. Studie na obrázku ukazuje obdobné řešení u řeky v České TřebovéFoto: Foto: návrh Tomáše Jiránka

Možná i takto uvažovali představitelé města, když nainstalovali zkušební vzorek navrhované dřevěné cesty. „Vzorek zde bude do jara a ukáže, zda tato „dřevěná varianta" cesty splňuje technická i vizuální očekávání v rámci plánované obnovy páteřní komunikace procházející kolem Synského rybníku. Dle stavu vzorku na jaře a také s ohledem na názor občanů město rozhodne, jaká bude finální podoba po plánované rekonstrukci," sdělila tisková mluvčí Poličky Naděžda Šauerová.



Nové řešení by mělo nahradit nevhodnou asfaltovou komunikaci. Prozatím je mimo plán i žulová dlažba. Dřevěná varianta řeší elegantně vzrostlé kořenové systémy, a to tím, že by se jednalo o systém lávek. Ty by navíc stavebně zabránily rozsáhlým výkopovým pracím. Proti případnému zvýšenému riziku pádu je naplánována protiskluzová úprava. Názory a připomínky k návrhu je možné posílat až do konce března na e-mailovou adresu: mach@policka.org.