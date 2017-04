V Lačnově se konečně dočkají nových chodníků

Svitavy – Obyvatelé městské části Lačnov se po mnohaměsíčních odkladech a veřejných protestech konečně dočkali. Radnice tam opraví chodníky.

Oprava chodníku. Ilustrační foto.Foto: Deník / Karel Pech

„Na konci března jsme dostali vyrozumění, že jsme získali dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 26 milionů korun," neskrýval potěšení svitavský starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy).



Rekonstrukce chodníků v Lačnově byla původně, s ohledem na finanční náročnost, plánovaná do více etap. Městu se však, podle starosty Šimka, nakonec podařilo získat dotaci, která pokryje téměř osmdesát procent z celkových předpokládaných nákladů, jež činí 33 milionů korun.



Díky dotaci mohou být chodníky v celkové délce 2187 metrů opraveny najednou. Nový chodník začne na křížení ulic Hlavní a U Větrolamu a půjde až na samý okraj města, k napojení místní komunikace na pětatřicítku. „Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v Lačnově," přibližuje důvody, proč město k vybudování nových chodníků přistoupilo, starosta Šimek. Realizace výstavby by měla začít v červenci letošního roku.



„Jsem rád, že slib, který jsem dal obyvatelům Lačnova na společném setkání 23. června 2015, jsem dodržel," dodává David Šimek.

Vyjádření starosty se však příliš nelíbí zastupiteli Liboru Zelinkovi (KSČM). Podle něj si nový chodník museli obyvatelé městské části dlouhodobým tlakem na město vyvzdorovat.



„Osobně mám s vyjádřením starosty problém. Obyvatelé Lačnova, a proč to nepřiznat, i já sám, jsme s ulehčením přijali zprávu o tom, že město obdrželo dotaci na stavbu chodníku v Lačnově a nic tedy nebrání jeho realizaci," vyjádřil se pro Deník Libor Zelinka, který v Lačnově žije.



Podle opozičního zastupitele obyvatelům Lačnova v uších stále ještě znějí slova starosty, který prohlásil, že v okamžiku vybudování obchvatu bude Lačnov mrtvou částí a chodník už pro jeho obyvatele bude zbytečný. Upozorňuje rovněž na usnesení zastupitelstva, které vedení města ukládalo realizovat výstavbu chodníků v plném rozsahu už v loňském roce.



„Starosta Šimek si vyžádal vyjádření Ústavu pro jazyk český, které rozhodlo o tom, že přijaté usnesení nikoho k ničemu nezavazuje," připomíná Libor Zelinka. Za zlé má starostovi rovněž to, že nechtěl na výstavbu chodníků uvolnit volné prostředky z účtu města. „Nebyl to tedy starosta, kdo by byl nakloněn této stavbě," shrnuje zastupitel Zelinka.



Naopak se domnívá, že „spouštěčem", který dal do pohybu události, byly vytrvalé protesty občanů. Připomíná například účast obyvatel Lačnova v reflexních vestách na jednání zastupitelstva. „Zjednosměrnění jízdy těžkých nákladních vozidel bylo navrženo právě obyvateli Lačnova," upřesňuje Libor Zelinka. Svůj podíl na úspěšném završení úsilí obyvatel městské části mají podle něj i opoziční zastupitelé, kteří přenášeli požadavky občanů na jednání zastupitelstva. „Možná stačilo jen říct: Dobrá věc se podařila," uzavírá Libor Zelinka.