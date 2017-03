V Dolním Újezdu postaví novou školku

Dolní Újezd – Hodně dětí a malé prostory. Problém bude do roka v Dolním Újezdu vyřešený.

Budova školky přestane zanedlouho plnit svůj účel. Zastupitelé musí rozhodnout, co volnými prostory udělají. Foto: Iveta Nádvorníková

Obec má totiž přislíbenou dotaci na stavbu nové mateřské školy. „Žádost o dotaci jsme podali vloni v dubnu a na konci roku jsme dostali depeši, kde je náš projekt doporučený k financování. To znamená, že dotaci získáme," sdělil Stanislav Hladík, starosta Dolního Újezdu. Náklady na přístavbu mateřské školy, která bude nad pavilonem základní školy, činí 36 milionů korun. Evropská dotace obci velmi pomůže, protože přesahuje 24 milionů korun. Na zbytek má Dolní Újezd našetřeno, takže úvěr využijí jen na období, než dostanou dotaci. Ovšem obec musí splnit několik podmínek. „Smlouva o dotaci bude podepsaná teprve tehdy, až budeme mít vysoutěženou cenu a vybraného dodavatele stavby. Toho chceme vybrat do dvou měsíců, aby samotná stavba mohla začít v květnu nebo nejpozději v červnu. Náš původní cíl byl otevřít novou školku prvního září, ale to není reálné," vysvětlil Stanislav Hladík. Přiznává, že stavba bude náročná. Kromě toho, že školka vznikne „na střeše" základní školy, tak musí i zrekonstruovat školní kuchyni. „Stavba bude náročná zejména ve sladění provozu školy a výstavby. A navíc je to nástavba, zkrátka vše musí klapnout," dodal starosta. Předpokládá, že děti se do nové mateřské školy přestěhují příští rok v lednu nebo únoru. „Když bude nová školka hotová od druhého pololetí, bude to krásné," podotkl Stanislav Hladík. Po dokončení přístavby čeká obec další oříšek. Co bude se starou mateřskou školou. „Podle dotačních podmínek ji nesmíme prodat ani pronajmout. Jedině zbourat, nebo využít pro obec," uzavřel újezdský starosta. Nějaká využití se rýsují, ale rozhodnou až zastupitelé.

Mateřskou školu v Dolním Újezdu nyní navštěvuje více než šest desítek dětí. Dvě třídy sídlí ve staré budově, jedna se nachází v základní škole.