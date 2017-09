Úspory energie se obcím moc nevyplatily

Svitavsko – Chtěli ušetřit, ale nakonec přišli o desítky tisíc. Osm obcí a škol ze Svitavska a jedna z Orlickoústecka se stalo obětí podnikatele Davida Tejmla, který prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou nabízel levnější plyn a elektřinu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Ze začátku nebylo nic, co by odporovalo. Šetřili jsme, všechno bylo v pořádku,“ říká starosta Damníkova Jiří Blažek. Podobně hovoří i ostatní podvedení starostové a ředitelé škol. „Přijela dealerka, která nás přesvědčila, jak bude obec šetřit, což tak v prvních letech i bylo,“ připojuje se starosta Hradce nad Svitavou Kamil Pavliš.



Jenže to vydrželo jen pár měsíců. Pak následovaly komplikace. „Druhý rok začaly být problémy s fakturací, pořád se něco reklamovalo, že to nesedí. Až to na konci roku 2015 došlo do stádia, kdy společnost Amper Market začala klienty obvolávat, že Energie pod kontrolou neplatí,“ vysvětluje hradecký starosta Kamil Pavliš. A stejný scénář měla na počátku zdánlivě výhodná spolupráce se společností Energie pod kontrolou všude jinde.



Nepostiženější obcí na Svitavsku je Březová. Na přeplatcích za plyn a elektrickou energii jí společnost Energie pod kontrolou dluží 332 tisíc. O moc lépe na tom není ani sousední Brněnec.

„Pan starosta byl osloven a realizovala se velká smlouva pro celou obec, pro dvě školky a základní školu, že budou mít výhodnější cenu plynu a elektřiny,“ říká ekonom školky U dvou sluníček Martin Záruba. Školka přišla o 29 tisíc, což je podle Martina Záruby pro její rozpočet velká zátěž. „Je to dvanáctina rozpočtu, což jsou pro nás velké peníze, které asi je nikdy nedostaneme,“ posteskl si Záruba.



Skeptická je, pokud jde o vymahatelnost pohledávky, rovněž místostarostka Brněnce Eva Kozáková, která problém řeší za obec i všechny tři postižené příspěvkové organizace. „Přihlásili jsme se do insolvenčního řízení, objevují se hromadné žaloby, ale osobně tomu moc nevěřím. V radě ani zastupitelstvu jsme to zatím neřešili. Školu a školky to postihlo daleko víc. Snažíme se jim to kompenzovat jinak, ne že bychom jim přímo dali peníze. Kdyby šlo do tuhého, tak jim samozřejmě pomůžeme,“ vysvětluje místostarostka. „Každé koruny je škoda, mohlo za to být pěkné dětské hřiště,“ dodává Eva Kozáková.

Vedle Damníkova, kterému po „úsporách“ zůstala v rozpočtu sto čtyřicetitisícová díra, má v insolvenčním řízení přihlášenou poměrně velkou pohledávku rovněž Hradec nad Svitavou. Dlužné přeplatky za energie se vyšplhaly na 137 tisíc. „Podle právničky, která nám zpracovávala návrh na insolvenci, nemáme očekávat, že od nich něco dostaneme. Po pěti letech se to odepisuje jako nedobytná pohledávka,“ vysvětluje Kamil Pavliš.



Podobně na tom byli také v Opatově. Do úspor se zapojila obec i místní základní škola. Pohledávky dosáhly sto jedenácti tisíc. „Provedli jsme částečný zápočet, obec měla platit a my jsme měli dostat. Na tom jsme se společností Energie pod kontrolou dohodli. Ale potom, když jsem po nich chtěla uznání závazku, tak už nic nefungovalo, neodpovídali na maily, pošta se mi vracela,“ popisuje ředitelka školy Iva Hebelková. Škole tak zůstala pohledávka necelých 55 tisíc.

Na jednom se starostové všech devíti poškozených obcí shodují. S tím, že by získali alespoň část dlužných peněz zpět, moc nepočítají. Vzdát se, ale jen tak nehodlají.

O kauze…Obecně prospěšná společnost Energie pod kontrolou, fungující od roku 2014, nabízela obcím a jejich příspěvkovým organizacím levnější energie. Zpočátku vše vypadalo dobře. Po čase začaly problémy s vyúčtováními zálohových plateb, která zákazníci buďto neobdrželi vůbec nebo s chybami. A právě přeplatky ze záloh zůstala společnost věřitelům dlužná. Jde o 468 pohledávek za 46 milionů.