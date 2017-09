Úsekové radary pomáhají a „vydělávají“ miliony korun

Svitavsko, Orlickoústecko – Bič na piráty silnic? Úsekové radary. V Litomyšli za téměř půl roku ostrého provozu vybrali na pokutách miliony korun a libují si, že se doprava zklidnila.

Úsekové radary v Litomyšli se osvědčily. Hříšníků je ale stále hodně, na pokutách vybrali už miliony.Foto: Deník / Nádvorníková Iveta

Totéž očekávají v Třebovici, kde radary měří od května. Jejich hlavní sezona ale teprve přijde. Za měsíc. „Už nyní je vidět, že auta jedou pomaleji než dříve. Čekáme ovšem, až v České Třebové zase otevřou tunely u Korada, kde najíždějí kamiony do Metransu. Nyní jsou odkloněné přes Semanín a objíždějí nás. Jakmile bude podjezd opravený, vrátí se. Úsek měřený radary jsme připravovali především kvůli nim, doprava se u nás rapidně zvedne,“ řekl Libor Gremlica, starosta Třebovice.



Obcí denně projedou stovky aut a řada řidičů si s rychlostí hlavu neláme. „Pod kopcem máme školu a mnoho lidí se pohybuje i kolem silnice. I když kamion jede šedesát, tak je to moc. Vypadá, že se k nám řítí. Osobák jedoucí šedesát nás tolik netrápí, ale ty kamiony ano,“ podotkl Libor Gremlica.



Úsekové radary v Třebovici provozuje Česká Třebová, protože obec nemá městskou policii. Starostu České Třebové Jaroslava Zedníka překvapilo, že ač mají radary v obci Třebovice zcela viditelné značení, řeší se zde tolik překročení povolené rychlosti. Česká Třebová sama uvažuje o úsekovém měření rychlosti. Otázkou je, zda si technické zařízení město koupí, nebo pronajme. „O tom se ještě povede diskuze,“ dodal.



Zatím ovšem počet přestupků v Třebovici není tak vysoký jako v Litomyšli, kde měsíčně zachytí až dva tisíce hříšníků. „V červnu jsme řešili 1740 přestupků, v červenci 1926 a v srpnu dokonce 2024,“ informoval Michele Vojáček, mluvčí Litomyšle.



Radary jsou v ostrém provozu téměř půl roku, ale přestupků přibývá. Na odboru dopravy vyřizují pokuty tři úředníci a práce mají opravdu hodně. Malá není ani částka, která přibude do městské kasy.



Pokud počítáme, že za překročenou rychlost je pokuta minimálně 500 korun, tak jen za srpen město vydělalo přes milion korun. Peníze vydělané na silnici skončí zase tam. „Peníze z pokut jdou do rozpočtu. Nemáme vybraný jeden projekt, ale čeká nás chodník na Lánech, oprava ulice 9. května nebo rekonstrukce povrchu v ulici Partyzánská, a je toho mnohem více,“ vysvětlil litomyšlský starosta Radomil Kašpar. Úsekové radary ve městě měří rychlost na silnici I/35 ve směru na Svitavy, u nemocnice a v ulici T. G. Masaryka.



O úsekových radarech uvažují rovněž v Moravské Třebové, kde by je chtěli využít ve Svitavské ulici. „Čekáme na odezvu jedné firmy, která nám nabídla týdenní umístění na vyzkoušení. Jsem na Svitavské ulici každý den a vidím, že někdo jezdí opravdu dost rychle,“ přiznal Miloš Izák, starosta Moravské Třebové. Investici musí zastupitelé schválit jako součást rozpočtu. Pokud jednání půjdou dobře, je možné, že již příští rok řidiče ve Třebové změří úsekové radary.



Naopak ve Svitavách je považují za zbytečnou investici, i když v Lačnově se jezdí také rychle. „Očekáváme, že se příští rok začne stavět obchvat a díky němu se doprava výrazně sníží,“ uvedl svitavský starosta David Šimek. Počítá, že po dokončení obchvatu se z dnes frekventované silnice stane jenom místní komunikace.