Unikátní hradby se dočkají dalších oprav

Polička - Obranný systém obepíná celé jádro Poličky a patří mezi nejzachovalejší hradební opevnění ve střední Evropě. Náklady na jeho údržbu tak nejsou malé. Město tak do oprav investuje miliony korun. Práce na hradbách, které jsou pro Poličku velkým turistickým přínosem, jsou uskutečňovány podle havarijního stavu a finančních prostředků průběžně.

V letošním roce bude možné potkat řemeslníky v parku. Po dvou letech se sem přesouvají z východního a západního úseku.

„V letošním roce se nám podařilo získat jednu z největších dotací na opravu hradeb a můžeme proto investovat do oprav více než dva miliony korun,“ sdělila tisková mluvčí Poličky Naděžda Šauerová. Celková podpora projektu z dotací byla necelých 900 tisíc korun. Zbytek investovalo město ze svého. „Hradby Na Valech v tomto úseku dosahují již havarijního stavu. Jedná se především o dožilé dřevěné zábradlí, práce zahrnují i výměnu šindelové krytiny na střechách věží v rozsahu zjištěného poškození,“ sdělila Marta Mastná vedoucí pracovnice městského úřadu.



Stavební úpravy se dotknou i kamenného zdiva, bašt a dlažby ochozů v podobě nového spárování narušených ploch. „Jedna střecha bašty zmíněného úseku je již kompletně tesařsky dokončena. Dřevěný dvojitý šindel už čeká pouze na povrchovou úpravu ochranným nátěrem. Jedná se o třetí úsek hradeb, kde probíhají prohlídky. Regenerace uvedených atraktivních úseků je tedy velmi důležitá pro jejich zpřístupnění,“ dodala Marta Mastná.

Město Polička samozřejmě neinvestuje pouze do hradebního systému. Peníze putují i do oprav morového sloupu. Ty si vyžádají letos částku jeden a půl milionu korun. Dvě třetiny z této částky tvořily dotace.

Do budoucna chtějí v Poličce investovat i do dalších památek. V minulých měsících tak začali pracovníci úřadu pracovat na dalších projektech. Opravy by se tak mohla dočkat v podobě stavebních a restaurátorských zásahů radnice nebo kostel sv. Michaela.