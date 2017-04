Úklid v obcích netrval jen den

Svitavy - Nejvíce potěšující informací je, že se podařilo vyčistit velký kus přírody. O něco smutnější je fakt, že se pořád najdou lidé, kteří místo do sběrných dvorů nebo do kontejnerů své odpadky raději odvezou do lesa nebo pohodí u silnice.

VÝCHOVNÁ LEKCE

Konečný účet za úklid vystavili v Litomyšli. Akce se zúčastnilo nakonec více než dvě stě dobrovolníků, ke kterým se přidali žáci několika škol. Uklízelo se nejen v centru, ale i v okrajových částech města. „Odpad lze snadno spočítat na pytle, těch bylo 140. Nicméně dobrovolníci našli i mnoho kusů velkorozměrného odpadu, který se do pytlů nevešel," prozradil jeden z organizátorů akce Jan Vavřín. Ten mimo jiné vidí pozitivum akce v tom, že vychovává děti a mládež prožitkem. Málokdo asi odhodí odpad na zem, když ví, jak je pracné jej sesbírat.



UBROUSKY BYLY VŠUDE

Ve Svitavách se rozhodli pomoci od odpadků řece Svitavě a okolí rybníku Hvězda. Za dva dny se podařilo odnést více jak půl tuny nejrůznějších věcí, které rozhodně k vodě nepatří. Šlo o boty, pneumatiky, dopravní značky, dva elektrospotřebiče, talíře, nože. Specifickou komoditou byly tisíce toaletních ubrousků, které byly opravdu všude. Sebraného odpadu mohlo být jistě víc, kdyby se do akce zapojilo víc než deset dobrovolníků. I těm však patří zajisté velký dík.



Úklidové akce se zúčastnilo také velké množství lidí na Orlickoústecku. Celkem bylo zaregistrováno zhruba dvacet úklidových akcí, při kterých „sběrači" vyčistili znečištěné lokality. Například v Ústí nad Orlicí se vydalo do ulic s odpadními pytli třicet dobrovolníků z místního gymnázia a jen za několik hodin sesbírali přes tunu odpadu.



NELEGÁLNÍ SKLÁDKY

V České Třebové si úklid rozdělili do tří dnů. Třicet osm dobrovolníků posbíralo celkem tunu odpadu a mnohdy objevili i věci až nečekané. „Našli jsme mrazák a několik desítek metrů gumového obalu od kabelů. Navíc se nám podařilo objevit i několik nelegálních skládek," uvedl organizátor úklidu Pavel Suchý z Českého svazu ochránců přírody Podorlicko. Sběrači objevili také pozůstatky po nelegálním získávání mědi z kabelů, eternit a tři použité injekční stříkačky, které předali přivolané hlídce městské policie. „Všechny nalezené černé skládky jsme nahlásili pomocí aplikace zmapujto.cz," dodal Pavel Suchý.

Autor: Petr Šilar, Tereza Vaisová