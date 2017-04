Turisté šli skrz Maló Hanó už po padesáté

Moravská Třebová – Už po padesáté se milovníci turistiky vydali na tradiční pochod Vandr skrz Maló Hanó, který pořádá místní odbor Klubu českých turistů. Podle jeho předsedkyně byl letošní ročník pro organizátory velmi náročný.

„Vzhledem k tomu, že se jednalo o jubilejní ročník, chtěli jsme jej něčím vylepšit. Samotnému pochodu předcházela příprava výstavy, která je věnována jeho historii a lze se na ní seznámit i s činností odboru," uvedla Helena Kopřivová.

Co tedy na vandrovníky čekalo? Trasy zůstaly zachovány, jen po deštivých dnech byly místy rozbah-něné. Dětský vandr nabídl řadu soutěží pro děti především v Pekle. Na Cimburku si zase mohli vyzkoušet svou šikovnost například ve střelbě ze vzduchovky nebo chůzi na chůdách ti, co se vydali na klasické trasy. V Ludvíkově čekala na vandrovníky vzpomínka na dobu dávno minulou. Chleba se sádlem, alpa na cukru, to chutnalo stejně jako kdysi. A na nádvoří moravskotřebovského zámku byl pro příchozí připraven bohatý kulturní program.

„Velkým překvapením pro nás byla skupina třiceti mladých lidí z různých evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rusko). Pro ně byl největším zážitkem výstup na rozhlednu Pastýřka," dodala Helena Kopřivová.

Jubilejního Vandru se zúčastnilo celkem 983 zaregistrovaných vandrovníků.