Polička, Svitavsko – Šest set koledníků se o víkendu zapojilo do tříkrálové sbírky na Poličsku. Nejvíce korunovaných hlav, kolem sto sedmdesáti, bylo možné potkat v sobotu ráno na Palackého náměstí v Poličce.

Za doprovodu královských fanfár přivedli průvod Tři králové na koních. Na náměstí koledníkům na jejich cestě požehnal poličský farář Miloslav Brhel.



„Předpovědi na sobotu hovoří o kouzelné zimě. Trochu se staráme, aby po létech půstu nebylo letošní počasí až příliš zimní, a děti venku moc nemrzly," sdělila s mírnými obavami koordinátorka sbírky Jitka Balášová. Obejít celé město, rozdělené na šestačtyřicet úseků, zabere přinejmenším tři hodiny. „Máme zajištěno dostatek pohotovostních aut, která v případě potřeby pro koledníky zajedou. Na prostorách charity je pro ně připraveno teplé občerstvení i místo k odpočinku. Ale až v sobotu uvidíme, jak to děti budou zvládat."



A obavy se pořadatelů se skutečně vyplnily. Rtuť teploměru klesla v sobotu ráno k minus dvaadvaceti stupňům. Ani tuhý mráz však koledníky neodradil. „Paráda s tříkrálovým průvodem byla ohrožena kvůli velkému mrazu. Při požehnání na náměstí jsme zkracovali, co jsme mohli, aby děti příliš nevymrzly," vysvětluje Jitka Balášová.



Koordinátorka rovněž podotkla, že lidé letos zřejmě daleko více využijí mobilní tříkrálovou skupinu, která mezi jednou až pátou hodinou odpoledne přijde na telefonické zavolání tam, kam se koledníci z nějakého důvodu nedostali. Tato novinka měla premiéru vloni.



Výtěžek z tříkrálové sbírky využívá poličská Charita na rozvojové projekty. Díky každoroční dobročinnosti přispěvatelů mohla například v nebývalé míře rozvinout terénní sociální služby. Sbírka rovněž umožnila nákup auta pro pečovatelskou a ošetřovatelskou službu, osobní asistenci, sanaci rodiny nebo domácí hospic.



V Poličce, kde tříkrálová sbírka proběhla v sobotu, již mají sečteno. Dárci byli štědří. Do kasiček koledníků přispěli částkou 211 399 korun, což je o deset tisíc korun více, než vloni.



Spočítáno mají rovněž v Litomyšli. „Za město, včetně městských částí, máme spočítáno. Výtěžek opět překročil dvě stě tisíc korun, což je vzhledem k opravdu třeskutému mrazu, v osm hodin byla teplota v Litomyšli pod dvaceti stupni mrazu, skvělý a neočekávaný výsledek. V průběhu tohoto týdne budeme postupně rozpečeťovat pokladničky na okolních obcích," sdělila řekla ředitelka litomyšlské farní charity Věra Dvořáková.



Na Svitavsku sbírka stále běží, začala už 1. ledna. A lidé, kteří se ještě nerozhodli, mohou přispět jakoukoliv částkou až do poloviny měsíce. Ještě než se vydali do ulic města i okolních obcí, požehnali koledníkům svitavské charity v kostele Navštívení Panny Marie jáhen Ondřej Poštulka a děkan Václav Dolák. Ve čtvrtek se Tři králové vydali koledovat také na svitavskou radnici, finanční úřad a do muzea. A štěstí a zdraví vinšovali rovněž pacientům v léčebně dlouhodobě nemocných a poprvé i klientům svitavského Seniorcentra. Kostýmy Kašpara, Melichara a Baltazara oblékli ředitelka charity Blanka Homolová, sociální pracovnice Dagmar Pauková a dobrovolník Michal Kadlec.



Výtěžek z letošní sbírky poputuje na pomoc lidem v tíživé sociální situaci, přispěje k bezbariérovému řešení nové budovy v Polní ulici, kde bude sídlit charitní pečovatelská služba, dílny a atelier pro klienty centra denních služeb.



O víkendu se koledovalo rovněž v Moravské Třebové. Charita zorganizovala tříkrá-lovou sbírku po celém Moravskotřebovsku a Jevíčsku. Sbírka byla zahájena v pátek požehnáním koledníků ve františkánském klášterním kostele. Poté vyrazily první skupinky koledovat do moravskotřebovských restaurací. Úspěch byl nad očekávání překvapivý, všude byli přijati s radostí, otevřeností a štědrostí.



Před budovou charity postavili klienti denního stacionáře Domeček tři sněhové krále, kteří poutají pozornost kolemjdoucích. Do koledování se každoročně zapojují i zaměstnanci charity nebo učitelé základních škol. „Hezky reprezentuje již několik let tříkrálovou sbírku pan učitel Jarůšek, který se svou třídou chodí zazpívat a zahrát na úřady a další městské instituce," zmínila ředitelka moravskotřebovské charity Ludmila Dostálová.



V Moravské Třebové byla hlavním koledovacím dnem sobota. Koledníci se v ranních hodinách sešli ve františkánském klášteře, odkud se vypravili do ulic, aby roznesli požehnání a požádali o příspěvky do charitních pokladniček. „Přestože jsme museli bojovat s úbytkem koledníků kvůli nemocem a sbírku komplikovaly silné mrazy, rozdali jsme 137 pokladniček. Koledníci byli úžasní, mrazivému počasí statečně odolali a snažili se nevynechat žádné obydlí. Během dne se přicházeli zmrzlí králové ohřát do tepla františkánského kláštera, kde na ně čekal teplý guláš, čaj a buchty, které jim připravili klienti charity, sponzoři a charitní zaměstnanci. Skvěle zafungovala spolupráce s místními bratry františkány a dobrovolníky, bez kterých by se sbírka nemohla konat," shrnula ředitelka charity Ludmila Dostálová.