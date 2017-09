Tenisové srdce rozdá peníze

Svitavy – Kdo má srdce na pravém místě? Všichni, kteří podporují Svitavské tenisové srdce. V pátek 8. září 2017 se v areálu Na kurtech u svitavského stadionu uskuteční jubilejní 5. ročník benefičního turnaje tenisových dvojic.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Sdružení Svitavské tenisové srdce prostřednictvím sportovních a kulturních aktivit podporuje charitativní akce, pomáhá starým a nemocným lidem, či opuštěným a hendikepovaným dětem. „Hlavním cílem už tradičního tenisového turnaje je, stejně jako v minulých letech, přispět na dobročinné účely a pomoci konkrétním lidem, zejména dětem, překonat obtíže, které jim život připravil,“ uvádí za organizátory Pavel Ducháček. Částka, která bude letos rozdělená mezi potřebné, převyšuje 200 tisíc korun.



Za 5 let nadace rozdala téměř tři čtvrtě milionu korun, a to díky všem sponzorům a příznivcům tenisové benefice. Podle Pavla Ducháčka jen do letošního ročníku se sponzorsky zapojilo téměř 60 firem nebo fyzických osob ze Svitav a blízkého okolí. „Ochota, se kterou se sponzoři na akci podílí, je daná naprostou transparentností při nakládání s vybranými finančními prostředky a cíleným využitím peněz pro konkrétní osoby,“ upřesňuje Pavel Ducháček.



Samotný tenisový turnaj bude v pátek probíhat už od ranních hodin. Hlavní část benefice, čímž je slavnostní předání šeků obdarovaným, je naplánovaná od 17.00 hodin před restaurací Na kurtech. „Zveme veřejnost na tuto, v rámci Svitav, ojedinělou akci. Věříme, že lidé s námi prožijí pěkný den plný sportu a pozitivních emocí,“ dodává Pavel Ducháček ze sdružení Svitavské tenisové srdce. (kk)