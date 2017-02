Studenti poprvé spatřili sníh

Litomyšl – Stále se usmívali a všechno pro ně bylo super. Taková byla návštěva zahraničních studentů.

Třetí základní školu v Litomyšli navštívili po roce zahraniční studenti. Tentokrát byli z Indonésie, Tchaj-wanu, Kazachstánu, Číny a Brazílie. „Týden u nás učili v angličtině o svých zemí. Žáci si poslechli každého z nich. Já jsem z projektu nadšen, neboť je přínosem pro děti. Slyší angličtinu a dozví se něco i o jiných kulturách, a to nejen v souvislosti s utečenci," přiblížil projekt ředitel školy Pavel Jirsa.

Studenti byli ze svých mladých učitelů nadšeni a měli mnoho dotazů. Při neformálním setkání s nimi se chtěli fotit a velký zájem byl o vyzkoušení netradičních součástí oblečení. Žáci si také odnášeli na papíře svá jména napsaná v čínštině. Všichni cizinci se shodli, že měli informace o Evropanech jako o chladných lidech, ale realita je přesvědčila, že tomu tak není. „Nadšen jsem byl i z Prahy, kde mě překvapilo, kolik lidí umí rusky, a já si přitom přijel procvičit angličtinu. V Litomyšli a Brně tomu tak nebylo, tak jsem šťastný," připojil zážitek Denis Ten.

Velké překvapení z příjemných setkání překonalo, když poznali sníh. „V Indonésii je kolem třiceti stupňů a tady mínus deset," poznamenala Nadja Zhafira.

UBYTOVÁNÍ A SNÍH

Studenti při svém pobytu bydleli v rodinách a nemohli si svůj pobyt vynachválit. Stejně jako hostitelé studenty. „Ředitel školy nás upozornil, že mezi studenty jsou i muslimky. Někdo se tomu bránil, ale my ne, jsou to studovaní lidé. Holky byly úžasné, skromné, chtěly pomáhat a snažily se pochytit česká slova. Až mě překvapilo, jak jsou vstřícné. Fira se pořád omlouvala, že nejí vepřové maso a i u kofoly se ptala, zda v ní není alkohol. Díky holkám jsme poznaly jinou kulturu a taky si uvědomujeme, jak je důležité umět anglicky," říká Soňa Neugebauerová, jejíž rodina dvě zahraniční stážistky na týden ubytovala u sebe doma. Dívkám z Indonésie a Brazílie půjčila i oblečení, aby si mohly užít zimní zábavu, která pro ně byla něco jiného, než znaly z domova. „Je to tak vzrušující," prohlásila o sáňkování Indonésanka.