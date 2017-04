Vysoké Mýto, Choceň - Stříbrný pohádkový poklad byl nalezen nedaleko Plchůvek na Choceňsku. Poctivému nálezci patří odměna. V jaké výši, to určí až znalecký posudek.

Stříbrné tolary i groše ležely staletí na poli.Foto: ČTK

O tom, že poklad se dá najít nejen v pohádkách, ale i ve skutečnosti, se přesvědčil nálezce více než čtyř stovek mincí z období přelomu 16. a 17. století. Nález oznámil vysokomýtskému Regionálnímu muzeu poté, co jej objevil na rozoraném poli.

Mince podle archeologa Davida Vícha někdo ukryl v nejistých dobách. „Dotyčný spořil, část hotovosti uložil do velkých nominálů, to jsou tolary, přeloženo na naše tisícovky či desetitisícovky, a pak tam je značná část drobnějších ražeb. Pravděpodobně to souvisí i s dobovým osídlením," uvedl David Vích s tím, že nalezený poklad, se skládá ze tří složek. Zmíněných tolarů je šest, mezi nimi například ražba Rudolfa II. Habsburského či zástupce saských tolarů. „Další složku tvoří pražské groše, jsou jich necelé dvě stovky, a pak jsou tam zástupci různých nominálů, které teprve čekají na očištění," zmínil některé podrobnosti archeolog. Odborná analýza celý nález teprve čeká.

Podle zákona by se výše nálezného měla odvíjet z ceny drahého kovu. V dnešních cenách by to bylo zhruba 15 tisíc korun. Archeolog David Vích se však přiklání k vyšší odměně, která by budoucí nálezce motivovala k ohlášení objevu archeologům. „Kraj tak ukazuje, že si cení našeho historického dědictví," uvedl.

Nálezce poklad našel na poli nedaleko Plchůvek u Chocně, podrobnosti však muzeum tají.

Poslední podobný nález mincí, které také skončily v mýtském muzeu, pamatují v roce 1962 v Dobříkově. Ten současný, který byl zřejmě ukrytý v keramické nádobě, jejíž střepy se rovněž našly, nyní čeká na svou konzervaci a podrobné určení. Pak ho čeká přesun do sbírek muzea.

Odměnu určí znalci

Na poctivého nálezce, který se podle ředitele muzea Jiřího Junka zachoval ukázkově, čeká odměna. Už o ni zažádal, jaká bude její výše, však není zatím jasné. Určí ji odborný znalecký posudek. „Rozhodnutí je na zřizovateli muzea, tedy Pardubickém kraji," uvedl archeolog s tím, že odměna je rozhodně na místě. „Je důležité, že se nálezce nerozhodl sám poklad vyzdvihnout a nenarušil tak případné další informace, které v tom území mohou být," podotkl Jiří Junek.

Za svůj nález dostal dva miliony korun

Pardubický kraj - Poklad století. Tak se mluvilo o předloňském nálezu českých denárů ražených knížetem Boleslavem II. z konce 10. století při zkoumání rybniční soustavy u Chýště na Pardubicku. Na místo se ihned vydali archeologové a nestačili se divit! „Měli jsme jedinečnou možnost prozkoumat zlomky nádoby, ve které byl poklad uložen, ale i místo archeologického nálezu. Podařilo se nám najít ještě jednou tolik mincí a zlomků," oznámil tehdy ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Poklad byl v loňském roce téměř měsíc přístupný veřejnosti, a to v rámci výstavy zvané Denárový poklad století.



Přilepšil si i nálezce. Ačkoli by podle památkového zákona měl nárok na zhruba jedenáct tisíc korun, nakonec se radní rozhodli přihlédnout k umělecko-historické hodnotě pokladu a nálezci „přiklepli" odměnu ve výši dvou milionů korun.



Vzácný nález brakteátu, tedy jednostranně ražené mince v tenkém stříbrném plechu, zaměstnal historiky i v mýtském muzeu. S vzácnou mincí tehdy přišel Antonín Šimon z Holic. „Jedná se o brakteát magdeburského arcibiskupství z konce 12. století," informoval poté David Vích s tím, že podle dostupných údajů jde o druhý známý exemplář na světě. Nález tehdy putoval do Východočeského muzea.