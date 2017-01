Stanou se Svitavy rájem hazardu?

Svitavy – Svitavští zastupitelé budou rozhodovat o vybudování kasina v Schindlerově háji.

Kasino. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Drahomír Stulír

Povolí město vybudování kasina v Schindlerově háji? Odpověď na tuto otázku by měli dát svitavští zastupitelé na únorovém zasedání zastupitelstva. Pokud jde o vedení města, je jeho odpověď jasná. „Rada města jednohlasně schválila, že nepodporuje hazard v Schindlerově háji," řekl Deníku svitavský starosta David Šimek.

S žádostí o změnu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu se koncem loňského roku obrátila na město společnost Forbes Casino, která v České republice provozuje několik luxusních kasin. Stejný postoj vyjádřil starosta Šimek už na prosincovém zastupitelstvu, kde se žádost společnosti Forbes Casino projednávala.

Své zastánce mezi zastupiteli si však myšlenka na vybudování kasina v Schindlerově háji přece jen našla. Proto se rozhodnutí, jak s žádostí společnosti Forbes Casino naložit, přesunulo na letošní rok. Možný ekonomický přínos spatřuje v povolení kasina zastupitel Antonín Pavelka.

Podpory se Antonínu Pavelkovi dostalo od zastupitelky Libuše Vévodové, která se domnívá, že povolení kasina by nezpůsobilo sociální problémy, jaké jsou s jinými formami hazardu ve městě.

Začátkem týdne navštívili starostu města zástupci společnosti Forbes Casino. „Měli nápad udělat v Schindlerově háji krásné kasino. Zmodernizovat chátrající objekt, který by si to určitě zasloužil. Nicméně tak, jak současný ministr financí hlásá, že hodlá udělat úpravu legislativy, v tomto okamžiku schvalovat něco takového vnímám jako největší hloupost," komentoval schůzku starosta David Šimek. A dodává: „Jenom ve Svitavách hodí lidé ročně do automatů čtyřicet milionů korun. Domnívám se, že je to dost a nepotřebujeme další kasina."

Jak se k rozhodnutí vedení města postaví zastupitelé bude jasno příští týden ve středu, kdy se sejde svitavské zastupitelstvo. „Předložíme materiál, který říká nepodpořit. Diskuzi očekáváme. Je možné, že se zástupci společnosti Forbes Casino zasedání zúčastní, a myslím, že vyčkají podle toho, jak se bude vyvíjet diskuze, jestli vystoupí nebo ne. A necháme se překvapit s čím přijde opozice," uzavírá starosta David Šimek.

Společnost Forbes Casino je součástí skupiny Forbes Group. Patří do ní rovněž sázková kancelář Victoria Tip, která provozuje kurzové a live sázení, a společnost Victoria Tech, jež funguje jako dodavatel IT služeb a zajišťuje software pro kasina. Všechny společnosti sídlí na jedné adrese a spojují je rovněž stejná jména ve statutárních orgánech. (sme)