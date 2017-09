Spletli si vlak a vloupali se do čekárny na nádraží

Svitavy – Občas není jednoduché vyznat se na vlakovém nádraží a nasednout do správného vlaku. Zvlášť když jste cizinec.

Něco podobného se na konci srpna stalo sedmadvacetiletému muži, který bydlí ve Vídni, a jeho staršímu kamarádovi ze Slovenska. Společně měli cestovat z Prahy zpět do svého současného bydliště, ale spletli si vlak a skončili ve Svitavách.



Na další vlakový spoj, který jel až v brzkých ranních hodinách, chtěli původně spořádaně počkat venku na lavičce. Volný čas si zkracovali popíjením vína, ale později v průběhu noci jim byla už taková zima, že násilně vnikli do uzavřeného prostoru čekárny vlakového nádraží, kde zůstali do rána. Zde je našla a zadržela hlídka městské policie a cizinci skončili v policejní cele. (rak, tz)