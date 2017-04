Soutěž Vesnice roku je inventurou v obci

Sebranice – Zástupce obcí, kteří uvažují o účasti v soutěži Vesnice roku, se sešli ve čtvrtek v obci Sebranice, která loni vyhrála v rámci Pardubického kraje . Jedná se o klání, kdy mohou jednotlivé obce prezentovat svou práci a zároveň získat finanční odměnu. Proč se přihlásit a jak to vlastně udělat? O tom starostové diskutovali na odborném semináři.

NA SEMINÁŘI starostka Sebranic Lenka Karalová přivítala zhruba čtyři desítky svých kolegů z celé republiky. Foto: Deník/ Petr ŠilarFoto: Deník / Šilar Petr

PRÁCE PRO OBEC

Není samozřejmé, že se může přihlásit každý a že je vše zcela bez práce. V Sebranicích se však starostové, kteří přijeli i z Vysočiny a jižních Čech dozvěděli, že přínosem pro obce není jen samotná výhra, ale i účast.

„Tahle přihláška je pomyslná inventura v obci. Zpětná vazba vůči starostce i zastupitelstvu," řekla starostka Sebranic Lenka Karalová. Ta si účast chválí i proto, že do příprav na soutěž se s chutí pustila doslova celá vesnice.

Ze soutěže tak profitovali všichni občané. „Když se lidé dají dohromady, tak poznáte, co je potřeba doopravdy udělat. Slyšíte jednotlivé názory. Jste lidem blíže," popsala benefity starostka Sebranic.

Celá soutěž má podporu ministerstva pro místní rozvoj. „Našim hlavním úkolem je podpořit hodnoty venkova a jeho obyvatel, které jsou základem pro trvalou atraktivitu bydlení, ale hlavně života na venkově," uvedla na webu soutěže ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Podporu soutěži vyjádřil i radní Pardubického kraje Václav Kroutil, který má na starosti rozvoj venkova. Ten například zmínil, že nemohl v loňském roce vyhlásit vítěze ve všech kategoriích soutěže, protože nebylo dostatek přihlášených. Za kraj však přislíbil podporu celému projektu a také finanční prostředky na odměny. Například v Sebranicích už teď ví, že si díky milionu korun od ministerstva pomohou k lepším komunikacím.

VKLAD DO BUDOUCNA

Mohlo by se zdát, že soutěž skončí a žádný další užitek z celé práce není. Opak je pravdou. V Sebranicích toho jsou důkazem. „Těžíme z toho nejen do teď, ale je to pro nás inspirace i do budoucna," dodala Lenka Karalová.