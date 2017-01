Soudní spor s řádem pokračuje

Moravská Třebová – Naděje na dohodu padla, spor musí rozhodnout soud.

Domov pro seniory v Moravské Třebové.Foto: Deník/ Petr Šilar

Město pokračuje ve sporu s Kongregací Sester Neposkvrněného početí Panny Marie o areál bývalého kláštera, který v současné době slouží jako domov pro seniory. Objekty řeholnice ztratily při proticírkevních represích za minulého režimu.

Žalobu na město podala kongregace u svitavského okresního soudu 10. ledna loňského roku. Poslední možný den, kdy to kvůli uplatnění restitucí, mohla učinit. Po několikerém odročení, ke kterému došlo v průběhu loňského roku, čeká nyní obě strany sporu soudní jednání. Ve hře je majetek, většinou pozemky a budovy, minimálně za 350 milionů korun.

„Možná spor prohrajeme, možná vyhrajeme. Jako město se rozhodně budeme bránit. O majetek se staráme řádně," přiblížil postoj města v kauze moravskotřebovský místostarosta Pavel Brettschneider.

Město se na soudní jednání pečlivě připravuje. Během minulého roku doložilo na výzvu soudu všechny požadované dokumenty. „Běhali jsme po archivech, půdách, sklepích… Domnívám se, že spor vyhrajeme. Bylo by to nefér vůči městu a vůči klientům. Když jsme se ptali, tak kongregace by to nechtěla provozovat, takže těch 190 klientů pošleme jinam? Jenom roční provoz domova pro seniory přijde na pětatřicet milionů," upřesnil Pavel Brettschneider.

Jaké má kongregace s areálem bývalého kláštera záměry, pokud by spor skutečně vyhrála, místostarosta Brettschneider neví. „Vůbec netuším, proč se právě teď kongregace rozhodla uplatnit restituční nárok. Nabízeli jsme jim v rámci mimosoudního vyrovnání náhradou jiný majetek, ale nevyužily to," vysvětlil Pavel Brettschneider. Pokud by se ukázalo, že restituční nároky kongregace jsou oprávněné, měl by řeholnice, podle názoru místostarosty, odškodnit stát.