Skauti přivezli Betlémské světlo, přijít si pro ně můžete už v neděli

Svitavsko – Betlémské světlo dorazilo letos do Česka již po sedmadvacáté. V sobotu se pro ně do Vídně vydali brněnští, a také jevíčští skauti. Letos se jich z Jevíčka vypravilo osmnáct. Předání proběhlo v kostele syrské pravoslavné církve Mor Ephrem.

Jevíčští skauti v syrském ortodoxním kosteleFoto: město Jevíčko

„Vyjeli jsme v pět hodin ráno. Po příjezdu do Vídně bylo do obřadu dost času, tak jsme si šli prohlédnout největší Evropské skautské muzeum. V jednu hodinu jsme se přesunuli do kostela, kde proběhla ekumenická bohoslužba a předání Betlémského světla. Neopakovatelná byla atmosféra setkání více jak tisícovky skautů a skautek z dvaceti čtyř zemí světa," popisuje vedoucí střediska Petr Votroubek.



Příští sobotu budou skauti Betlémské světlo vlaky rozvážet po celé republice. Lidem, kteří si je chtějí přenést do svých domovů, bude v příštích dnech k dispozici také na několika místech na Svitavsku. „Do Moravské Třebové přivezeme Betlémské světlo už po devatenácté. Předání veřejnosti, uvozené krátkým pěveckým vystoupením, se uskuteční v neděli v pět hodin u muzea," přiblížil Pavel Navrátil z moravskotřebovského střediska. Stejný den si mohou lidé přijít pro Betlémské světlo i ve Svitavách nebo Litomyšli. „Světlo budeme rozdávat v neděli v kostele Povýšení sv. Kříže v čase bohoslužeb. Na Štědrý den je budeme roznášet do domovů důchodců a lidem, kteří si pro něj nemohou přijít," vysvětluje vedoucí litomyšlského střediska Jana Dvořáková. Od neděle bude Betlémské světlo k dispozici rovněž ve svitavském kostele Navštívení Panny Marie. Na Štědrý den ráno je skauti donesou do Domu s pečovatelskou službou v Lánech. Poličští skauti zapálí Betlémské světlo den před Štědrým dnem rovněž na hrobech zesnulých skautů na obou místních hřbitovech.