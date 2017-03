Singltreky neodepsali, projekt ale asi výrazně zeštíhlí

Orlickoústecko, Svitavsko – Budou v českém pohraničí singltreky, tedy terénní stezky pro cyklisty? Po krachu česko–polského projektu Singletrack Glacensis, který byl ještě před schvalováním evropských dotací vyřazen kvůli formálním nedostatkům na polské straně, jednotliví účastníci zvažují další strategii. Rozhodnutí má padnout v blízké době.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Jednou z jedenácti lokalit v česko–polském příhraničí, kde měly vzniknout okruhy singltreků různé obtížnosti, byl mikroregion Orlicko–Třebovsko. Svazek obcí a měst chce v projektu pokračovat, i když to bude znamenat, že v jiném měřítku a s jinými partnery. „Bystřice Kladská chce na projektu dále spolupracovat, hledáme druhého partnera na polské straně. Na české straně ještě jednáme se Zdobnicí. Rozhodnutí, kdo budou noví účastníci, má teprve padnout," uvedl za Region Orlicko – Třebovsko Petr Hájek.

Starosta Ústí nad Orlicí po vyřazení projektu neskrýval své rozčarování. „Kdyby byl špatně hodnocen nebo kdyby nedostal takové bodové ohodnocení a nedosáhl na dotace, tak bychom to chápali," mrzí Petra Hájka, že kvůli nedostatkům v polské dokumentaci projekt ani nedostal šanci se o evropské peníze ucházet.

Na projektu spolupracovala také Moravská Třebová. O dalším zapojení města do projektu, ale už výrazně menšího, se bude jednat v dubnu v Olomouci. „Uvidíme, jaká bude odsouhlasena strategie. Každopádně by to bylo ve formátu dva plus dva. Na české straně svazek obcí Region Orlicko–Třebovsko a Moravská Třebová a dva partneři na polské straně. Jedním je Bystřice Kladská, o druhém se ještě jedná," nastínil, jakou cestou by se města mohla v případě budování singltreků ubírat, vedoucí odboru rozvoje města Moravská Třebová Miroslav Netolický.

Pokud se města dohodnou na nové podobě projektu, žádost o dotaci podají v září znovu.