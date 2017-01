Silvestr si zpestřili v Morašicích fotbalem

Morašice – Kdo šel na Silvestra kolem fotbalového hřiště, tak se asi musel divit.

Teploměr ukazoval sedm stupňů pod nulou a byla mlha. To však neodradilo příznivce fotbalu od hry. Nesešlo se jich zrovna málo. Na klasický zápas o trochu více (hrálo se v třinácti na každé straně), ale to v přátelském utkání nevadilo. Do hry se zapojil i druholigový hráč Sigmy Olomouc Vojtěch Štěpán, který z Morašic pochází. Mezi hráči pak byli i fotbaloví funkcionáři klubu a zahrál si i trenér A mužstva Petr Kuta.