Silnice připomínaly sněhovou pláň

Svitavsko – Zimní počasí už pátý den komplikuje dopravu. Největší potíže působily řidičům v jihovýchodní části Svitavska. Neprůjezdných bylo dopoledne hned několik silnic nižších tříd na Jevíčsku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/ Milena Jínová

Zablokoval je sypající se sníh a kamiony vzpříčené přes vozovku nebo uvízlé ve sněhu.



S omezením a největší opatrností bylo možné projet křižovatkou na silnici I/34 na Ostrý Kámen, kterou zatarasily uvízlé kamiony. Zcela neprůjezdná byla naopak silnice II/366 mezi Chornicemi a Jevíčkem. Zablokoval ji vzpříčený kamion. Ve stejné situaci se ocitli řidiči na téže silnici, kteří směřovali z Jevíčka do Křenova. „Na linku 158 volal řidič nákladního vozidla, že stojí pod kopcem směrem na Jevíčko a nemůže projet.



Informovali jsme Správu a údržbu silnic, kteří na místo vyslali techniku. Řidič nákladního vozidla nerespektoval zákazovou značku a v uvedeném úseku uvízl," upřesnila policejní mluvčí Hana Kaizarová.



Krátce před polednem už byly všechny uvedené silnice opět průjezdné. „V současné době jsou na našem cestmistrovství všechny komunikace sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy se tvoří sněhové jazyky, zejména v otevřených úsecích silnic Linhartice – Rozstání, Chornice – Jevíčko, Chornice – Unerázka, Staré Město – Třebářov, Staré Město – Petrušov – Třebářov, Staré Město – Rychnov, Mladějov – Trpík. Nasazena je veškerá mechanizace včetně dodavatelských výpomocí a dvou nakladačů na odstraňování najetých vrstev a sněhových bariér," okomentoval dopolední situaci na Moravskotřebovsku a Jevíčsku Libor Štol ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje.



Po čtvrtku, který byl z pohledu dopravních nehod přece jen klidnější, přineslo včerejší ráno opětovné komplikace. Krátce před sedmou hodinou se na Dolním předměstí v Poličce ocitlo osobní vozidlo v příkopu. Nehoda se obešla bez zranění. Vozidlo vyprostili hasiči, policie řídila provoz.

Prakticky ve stejnou dobu došlo ve Svitavách, na přechodu u sportovní haly v Sokolovské ulici ke střetu osobního automobilu Ford Fiesta s chodcem. Devětadvacetiletá řidička podle vlastních slov snižovala rychlost, aby umožnila přejít chodcům. Vozidlo se však dostalo do smyku a zachytilo šestnáctiletého mladíka, který chtěl přes přechod přejít. Vážná situace naštěstí neskončila tragicky. Mladík byl převezen do nemocnice a po ošetření byl propuštěn domů. Dechová zkouška byla u řidičky i mladíka negativní. Nehodu šetří policie.