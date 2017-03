Seznámení s řemeslem může být sladké a voňavé

Polička – Jubilejní padesátý díl Technohrátek se uskutečnil s velkým ohlasem na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Polička.

Výroba koláčků a jejich následná ochutnávka vzbudila mezi žáky pozitivní ohlasy.Foto: Deník/ Petr Šilar

Jedná se o tradiční projekt, který seznamuje žáky základních škol s technickými obory na různých místech v Pardubickém kraji.

Středeční akce měla jednu z největších účastí v historii. Do Poličky přijelo 174 žáků z 11 škol. Zvýšený počet účastníků si vynutil také rozšíření programu Technohrátek. Místo obvyklých šesti speciálních pracovišť, na nichž žáci plni manuální úkoly, jich bylo připraveno osm. „Děti si vyzkoušely například zdobení perníčků, výrobu koláčků, přípravu míchaných nápojů. Seznámily se s uměleckým vyřezáváním ovoce či zeleniny nebo se naučily poznávat části vepřového masa. Důležité je i to, že co si sami připraví, tak také hned na místě snědí," upřesňuje některé aktivity Helena Bártlová, manažerka projektu Technohrátky.

Projekt seznamování dětí s řemeslem už funguje 4,5 roku. Za tu dobu si ho vyzkoušelo 6800 žáků. Ze začátku se stávalo, že byl problém naplnit kapacitu dané akce. Dnes je tomu naopak a školy se samy hlásí do projektu. „Školy ví, že je to zábavná akční forma vyzkoušení řemesla, která žáky baví," řekl manažer projektu Vladimír Zemánek.

Dá se vlastně změřit úspěšnost takovéto akce? Podle organizátorů ano a není to jen o zvyšujícím se zájmu škol. „Při návštěvách středních škol se setkáváme se studenty, kteří se rozhodli zde studovat na základě návštěvy Technohrátek. Je to milé. Navíc je vidět, že projekt má smysl a efekt. Je přínosem pro žáky i samotné školy," dodal Vladimír Zemánek.