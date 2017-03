Schindlerova továrna je blíže k vybudování památníku

Brněnec – Ministerstvo kultury přislíbilo nadačnímu fondu pomoc se záchranou památkově chráněných objektů bývalé továrny.

Chátrající areál bývalé Schindlerovy továrny čekají změny. Měl by zde vzniknout památník holokaustuFoto: Deník/Jiří Šmeral

Po prohlášení za kulturní památku, ke kterému došlo na podzim loňského roku, se bývalá Schindlerova továrna v Brněnci, kde se konce války dožilo dvanáct set polských Židů, opět o krok přiblížila k záchraně a vybudování památníku holokaustu.

Před nedávnem navštívil areál továrny náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda. „Důvodem mé cesty do Brněnce byla zejména potřeba učinit si co možná nejrealističtější představu o míře zachování hmotných dokladů. Ministerstvo kultury je připraveno v rámci zavedených systémů podpory památek napomoci k jejich záchraně a adekvátnímu využívání," sdělil Deníku Ouroda.

Se stavem areálu i plány do budoucna seznámili náměstka ministra zástupci nadačního fondu Šoa a památníku Oskara Schindlera Jaroslav Novák, František Olbert a Miloslav Soušek.

Nadační fond by podle předsedy správní rady Jaroslava Nováka rád ke stávajícím objektům připojil i budovu nádraží, která nezadržitelně chátrá. České dráhy, které jsou vlastníkem objektu, s odprodejem souhlasí, ovšem cena, kterou po nadačním fondu požadují, je podle Nováka nepřijatelná. „Žádali jsme ministerstvo dopravy, aby nám budovu prodalo. České dráhy si nechaly udělat odhad, který stanovil cenu budovy na 750 tisíc korun. A za tuto cenu chtějí budovu prodat," řekl Novák. Podle něj se České dráhy o budovu nestarají a ta chátrá. „Jenom oprava střechy, která je propadlá, by znamenala investici přinejmenším pět milionů korun," přiblížil Jaroslav Novák. Nadačnímu fondu jde podle Nováka o záchranu historické budovy. Nepotřebuje ji vlastnit.

„Proto jsme na podzim loňského roku podali na ministerstvo kultury návrh na zařazení bývalého nádraží, kam přijížděly židovské transporty, mezi kulturní památky," vysvětlil Jaroslav Novák. Pokud by ministerstvo kultury budovu za památku prohlásilo, vznikla by současnému vlastníkovi povinnost postarat se o ni a chránit ji.

Celý proces ale může trvat řadu měsíců až let. Navíc i v případě, že by k prohlášení za památku došlo, nemusí být jednoduché vlastníka k památkové ochraně přinutit. Jaroslav Novák v té souvislosti upozorňuje na chátrání některých budov v areálu továrny, které patří obci Brněnec. A obec se podle předsedy správní rady nadačního fondu o ně nestará.

Aby se mohlo začít s realizací projektu památníku holokaustu, musejí být podle Miloslava Souška vyřešené majetkoprávní vztahy. „Jednou z problémových věcí, které je třeba dořešit, je, že klíčová část pozemku, která dnes slouží jako přístupová cesta do areálu, patří Povodí Moravy. Dříve to bylo koryto řeky, které ale už nikdy pro tento účel nemůže být využíváno. Pro Povodí Moravy je to zbytečný majetek, i proto, že všechny pozemky kolem jsou v majetku nadačního fondu," vysvětlil Miloslav Soušek.

Získání pozemku je podmínkou pro další návazné kroky, vytvoření studie, úvodního projektu i realizačního projektu. „Proběhlo jednání s Povodním Moravy, které se odkázalo na ministerstvo zemědělství, které je majitelem. Vypadá to, že pozemek získáme. Ministerstvo bylo velmi vstřícné," dodal Jaroslav Novák.

Následovat budou sondy, jaké je ekologické zatížení, a vyčištění areálu, na které má nadační fond zpracovaný projekt.