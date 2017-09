Rudé pruhy dráždí nejen podnikatele

Moravská Třebová – Odnikud nikam. Nově vyhrazené cyklopruhy, které nechala radnice namalovat na čerstvě opravené Svitavské ulici, začínají a končí na krátkém, ani ne 220 metrovém úseku komunikace. Přestože vedení města tvrdí opak, dráždí cyklopruhy mnohé občany nejen svou křiklavě červenou barvou.

„Setkal jsem se z devadesáti procent s pozitivními ohlasy. Debatoval jsem s lidmi, co podnikají či bydlí v ulici, nebo, co jenom projížděli, a jsou nadšení,“ obhajoval krátce po zprovoznění opravené komunikace nové dopravní značení vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Netolický.



Jenže zatímco město si cyklopruhy pochvaluje, podnikatelé, kteří mají v ulici své provozovny, zuří. A nejen oni. Nelichotivé komentáře si krvavě rudé pásy vysloužily i od diskutujících na sociálních sítích.



Poškozeni se nejen cyklopruhy, ale i dvouměsíční rekonstrukcí ulice cítí provozovatelé Laskavárny, která už pět let nabízí příjemné prostředí v prostorách františkánského kláštera. „Velmi se nás to dotýká. Jsme naštvaní. Nikdo se na nás na nic předem nezeptal, nikdo nás na nic neupozornil. Nikdo nám neřekl, jak se bude řešit zásobování,“ zlobí se Pavla Teplá.

Kvůli výkladu předpisů, kde a jak je možné na ulici zastavit, už měla nedorozumění i s městskou policií. „Zásobuji kavárnu soukromým vozidlem. Policista mi tvrdil, že na ulici nesmím zastavit, protože nezbývá patřičná vzdálenost, a musím okamžitě odjet,“ popisuje Pavla Teplá. Změna dopravního řešení se podle ní negativně odrazila v tržbách. „Zákazníci mohli odpoledne po třetí hodině na ulici zaparkovat, ale teď už tady nikdo nezastaví. Tržby za zmrzlinu nám klesly na třetinu,“ líčí Pavla Teplá.



Rozlobená je rovněž Milena Valová, která má v ulici prodejnu obuvi. „Nikdo za námi nebyl, nic jsme dopředu nevěděli. Není možné, aby dealeři začali vykládat zboží uprostřed pruhů. Okamžitě na vás začnou všichni troubit. Je to katastrofa. Město nás absolutně odřízlo od zákazníků, kteří nemají kde zaparkovat,“ popisuje Milena Valová.



A nejen to. Jak se ukazuje, neodpovídají cyklopruhy ani technickým podmínkám, které pro tento typ komunikací schválilo ministerstvo dopravy. A to hned v několika ohledech.

Zastupitel Josef Jílek vyjmenovává šest nejpalčivějších. „Vyhrazený pruh pro cyklisty je vyznačen nesprávnou vodorovnou dopravní značkou. V úseku před kostelem a klášterem není u obruby chodníku dodržen bezpečnostní odstup,“ upozorňuje Jílek. Podle něj se jedná se o velmi nebezpečné místo, protože šíře chodníku je zde snížena schody ke kostelu, navíc s frekventovaným provozem chodců, často se sníženou pohyblivostí.



Problém vidí rovněž v barevném odlišení povrchu vozovky červenou barvou, které je provedeno v celé délce pruhu, namísto vyznačení pouze na nebezpečných místech. „Dochází tím k degradaci výstrahy barevného zvýraznění a nebezpečná místa, jako křižovatky, napojení míst ležící mimo silnici, nejsou tím pádem řádně odlišena od ostatních úseků s relativně bezpečným provozem,“ pokračuje Josef Jílek.



Upozorňuje rovněž na chybějící svislé dopravní značení na začátku úseku na křižovatce u obchodního domu Morava a obousměrného vyznačení začátku vyhrazeného jízdního pruhu. Za velmi nevhodné Jílek považuje uliční vpusti ponechané v jízdní dráze. „Naprosto a zásadně nebezpečná je propadlá uliční vpusť bezprostředně za koncem vyhrazeného pruhu ve směru na Svitavy, která má podélné široké štěrbiny,“ varuje Josef Jílek.