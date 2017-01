Rodiče chválí posun zápisu

Svitavy – Psychologové mají radost, ředitelé škol nadšení nejsou.

Zápis dětí do první třídy. Foto: Deník/Libor Běčák

„Odložení" zápisů do prvních tříd z ledna na duben si chválí rodiče a psychologové. S novinkou ale mají problém ředitelé základních škol. Učitelé budoucích prvňáčků se zejména ve městech mohou bát o práci až do srpna. Novinka nařízená ministerstvem školství má své plusy i minusy.

„Myslím si, že je zápis lepší v dubnu. Každý měsíc je na dětech vidět. Ten termín je asi dobře vymyšlený, protože některé děti jsou narozené až v létě a v lednu by šly k zápisu," míní Pavlína Horáčková ze Svitav, maminka předškolačky Kateřiny. Podobně vidí situaci i ředitelky mateřských škol a psychologové. Od ledna, kdy byly zápisy dříve, je do nástupu do školy totiž dlouhá doba. „Děti se mohou jevit jinak v lednu a jinak v dubnu. Na druhou stranu, když půjdou děti k zápisu v dubnu, už musí být rodiče rozhodnutí, jestli budou žádat o odklad. Nejpozději v den zápisu musí požádat o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně," upozorňuje Irena Vodehnalová, ředitelka Mateřské školy v Jarošově.

NEJISTOTA U PEDAGOGŮ

Proti sobě ovšem stojí zrání dítěte a pracovní úvazky učitelů… „Trend poslední doby ukazuje, že rodiče více žádají o odklady dětí. Takže pro rodiče a děti je posun určitě dobře, ale pro školu ne. Když v dubnu požádají o odklad, než se dostanou do pedagogicko-psychologické poradny, které jsou nyní zavalené, tak nám papíry donesou až tak v červenci nebo srpnu. Míváme zhruba deset odkladů. Nebudeme vědět, kolik budeme mít dětí, kolik tříd máme otevřít a s tím souvisí úvazky učitelů. Musíme čekat," říká Petr Vágner, ředitel ZŠ Palackého v Moravské Třebové. Apeluje na rodiče, aby nečekali s vyřízením odkladů až do dubna. „Do mateřských škol jsme dali informaci, aby se rodiče s dětmi, kteří o odkladu uvažují, objednali do poradny už nyní," dodává Petr Vágner. Podobně jsou na tom i v litomyšlské Základní škole U Školek. Ředitelka Miroslava Jirečková považuje rozhodnutí ministerstva školství za nešťastné. „Změnu si nechválíme. Ještě v červnu totiž nebudeme vědět úvazky pro učitele. Rozumím, že dítě za tři měsíce vyzraje, ale je to taky o zodpovědnosti rodičů, aby odklad řešili už teď. Pro nás posun není dobré řešení a pro kolegy je to nepříjemná nejistota," podotýká ředitelka Miroslava Jirečková.

Naopak posunutí termínu zápisu o tři měsíce vítají v Základní škole v Dolním Újezdu. „Zimní termín se často kryl s pololetním hodnocením. Příprava není otázkou týdne, často šlo opravdu o velký stres z časového presu. I z pohledu dětí je to velmi dobře. Tři měsíce je dlouhá doba na to, aby hlavně děti narozené na jaře a v létě dozrály jak sociálně, tak fyzicky. Školky v dnešní době děti velmi dobře na zápis připravují, tudíž i děti slabší mají více času na přípravu," vysvětluje učitelka Marie Ropková z újezdské školy.

Psychologové vidí v posunu zápisu o tři měsíce velké plus pro děti. A to je podle nich nejdůležitější. „Děti mají více času dozrát, mění se. Ty tři měsíce hrají velkou roli. U dětí se za tu dobu může zlepšit grafomotorika, sociální vztahy a poznávací funkce. Je to čas navíc, který lépe ukáže, jak bude dítě vypadat v září," uzavírá psycholožka Monika Čuhelová ze Svitav.

Ministerstvo si od změny termínu slibuje méně odkladů. Zda tomu tak opravdu bude, se uvidí v létě.