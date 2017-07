Rodáci slavili 850 let obce

Dolní Újezd - Dva tisíce rodáků a křest knihy o obci ve stylu ceremoniálu Formule 1. V sobotu se uskutečnil historicky první sraz rodáků Dolního Újezdu. Slavností vyvrcholily také oslavy 850 let od první zmínky o obci.

Rodáci slavili 850 let obceFoto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

„Na první sraz rodáků a přátel obce se sjelo na dva tisíce lidí. Přijeli nejen z Čech, ale i ze Slovenska, Německa nebo Rakouska. Ti nejvzdálenější z USA bohužel nedorazili,“ uvedl újezdský starosta Stanislav Hladík. Sraz se uskutečnil vůbec poprvé v dějinách největší vesnice okresu.

„Nenašli jsme žádnou zmínku, že by se tu setkání rodáků někdy v minulosti konalo. Jestli to bude naše nová tradice, o tom určitě budeme přemýšlet. Bylo by krásné, kdyby se sraz zopakoval po deseti letech,“ podotkl Stanislav Hladík.

To si myslí i Boštíkovi, kteří si sraz rodáků užili od rána do večera. „Žije se nám tady krásně. V obci je perfektní zázemí pro děti, máme tu obchody, co potřebujeme, a výborné sousedy,“ řekla újezdská rodačka Lenka Boštíková.

V Dolním Újezdu se sešli bývalí spolužáci, vzdálení příbuzní i přátelé z dětství. Poznávali se nejen u obří koláže 850 tváří Dolního Újezdu, ale i ve škole u fotografií nebo v kostele při slavnostní mši. „Lidé se rádi vracejí domů. Jsem rád, že dorazilo mnoho lidí mimo Dolní Újezd, hodně tváří, které jsem tady nikdy neviděl,“ podotkl starosta.

GEJZÍR SEKTU

Setkání rodáků připomíná od soboty i zasazená lípa u základní školy, pamětní deska a také nová kniha Dolní Újezd 1167-2017, která mapuje 850 let života vesnice. „Újezd je poprvé připomínán v listině, kterou český král Vladislav I. v roce 1167 obdaroval majetky tady na Českomoravské vrchovině premonstrátský klášter v Litomyšli. Takže výročí Dolního Újezdu je založené na hodnověrné listině,“ vysvětlil historik František Musil, jeden z autorů knihy.

Knihu pokřtil v sobotu starosta Stanislav Hladík, šampaňské zkropilo nejen obal knihy.

(ik)