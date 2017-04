Řidiči zpomalili i bez udílení pokut

Litomyšl – Radnice avizovala, že spustí systém, který má zpomalit dopravu ve městě, v půlce dubna. Nakonec je vše jinak a mašinérie měření rychlosti na třech místech ve městě funguje na „plný plyn" od včerejšího odpoledne.

ULICE T. G. MASARYKA je jedním z míst, kde jsou umístěny radary. Zklidnění dopravy uvítají především rodiče žáků, kteří navštěvují některou ze škol v této lokalitě. Foto: Deník/ Petr ŠilarFoto: Deník / Šilar Petr

Dlouhodobě plánovaný projekt, který byl několikrát odložen, byl spuštěn. Výsledky se však dostavily už před tím. „Myslím, že se doprava zklidnila, a to i díky tomu, že se informace o radarech objevila v médiích. Podle hrubého odhadu při minulém šetření překračovalo rychlost v daných úsecích osmdesát procent řidičů, nyní je to kolem deseti procent," řekl starosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Na měřené úseky v ulicích T. G. Masaryka, Moravská a J. E. Purkyně upozorňují čáry na silnici a také výrazné značky. S informací o spuštění systému se objevily první reakce na sociálních sítích. „Nezbývá než popřát, aby úsekové měření splnilo svůj oficiální účel, tzn. zklidnit dopravu, a nejlépe tak, aby městu z pokut nešla do kasy ani koruna. To bych pak rád viděl ty výrazy v tvářích místních radních, kteří by tak dosáhli oficiálního účelu. Jde přece především o bezpečnost," vyjádřil se Jan Vostřel k tématu, které je v Litomyšli hojně diskutované.

Reakce na úsekové měření nejsou jenom negativní. Mnoho lidí si chválí, že řidiči budou nuceni jezdit podle pravidel. „Myslím, že je dobře, že to tady je. Na neukázněné Čechy platí pouze pokuty. Dovolili byste si třeba v Rakousku jezdit v obci sedmdesát? Nikoliv. Protože pokuty tam jsou citelnější," podělil se o svůj názor Daniel Novák.

Na první výsledky měření si musí občané počkat. První informace se dají očekávat během měsíce května. Prozatím však panuje ve vedení města spokojenost nad dokončením dlouhá léta plánovaného projektu. „Děkuji všem, kteří daný projekt dotáhli do konce. Pozitiva v tomto případě převládají nad negativy," řekl Miroslav Nádvorník, předseda dopravní komise.

DALŠÍ LOKALITY

V Litomyšli plánují i další opatření na zklidnění dopravy. V plánu jsou radary umístěné na výjezdech ve směru na Vysoké Mýto a Českou Třebovou. Na jejich realizaci však město nelpí. Důležitější je bezpečnost na hlavní křižovatce na silnici I/35, kde projíždějí někteří řidiči, zejména v noci, na červenou.