Restaurátoři lákali ke studiu

Litomyšl – Den otevřených dveří na fakultě restaurování zaujal desítky lidí.

Prohlédnout si práce studentů, podívat se do jedinečných prostor a zároveň zjistit, jak začít studovat na pardubické univerzitě. Takovou možnost měli ti, kteří v pátek navštívili budovy restaurátorské fakulty jediné univerzity v Pardubickém kraji.

S NÁDECHEM VÝSTAVY

„Zájemci o studium se nejvíce ptali na podmínky výběrového řízení. Co je potřeba dodat za práce, jak probíhají talentové zkoušky a jak je studium náročné," sdělila Petra Jánská, vedoucí grafické dílny. Obdobné dotazy řešili i další učitelé a studenti, kteří byli přítomni v ateliérech a dalších prostorách fakulty.

Den otevřených dveří měl na fakultě restaurování nádech výstavy. Návštěvníci měli možnost obdivovat nejen restaurátorské počiny studentů, ale také jejich vlastní práce. Bylo také možné je sledovat při práci. „Mám ráda manuální činnost. Příliš mě nebaví psaní dokumentace. Časem si to však člověk osvojí. Ráda bych po dokončení studia pokračovala v restaurátorské činnosti," prozradila, co má na studiu ráda a kam by chtěla směřovat své kroky do budoucna, studentka třetího ročníku Radka Zůfalá. Ta se věnovala umělecké a restaurátorské práci už na střední škole.

Kdo nestihl navštívit prostory restaurátorské fakulty osobně, tak má možnost zjistit veškeré podrobné informace na webových stránkách pardubické univerzity.