Ředitelé se sešli na hradě

Svojanov – Třikrát do roka se scházejí ředitelé gymnázií z Pardubického kraje. Společně pak řeší aktuální problémy. Zároveň své výjezdní zasedání spojují s cestou za poznáním. V minulém týdnu si proto vybrali pro své diskuse hrad Svojanov.

Ilustrační foto.Foto: Květa Korbářová

Tématem číslo jedna byly tentokrát maturitní zkoušky. „Potřebovali jsme konzultovat i novinky. Například přijímací řízení, které se jeví jako zdlouhavé," sdělil ředitel svitavského gymnázia Milan Báča.



Zatímco v minulosti trvalo čekání na výsledky zkoušek půl dne, tak v současnosti jsou to i čtyři dny. Ředitel také upozornil, že gymnázia v Pardubickém kraji jsou jediná, která si stanovují hranici pro přijetí do svých škol. Vše samozřejmě po domluvě s Pardubickým krajem. Takto to funguje už několik let. „Zástupci základních škol tento krok přivítali, neboť se děti více připravují," vysvětlil pozitivum tohoto kroku Milan Báča.



Zároveň je udržována úroveň vzdělání u přijatých studentů. Na setkání jezdí i zástupce odboru školství krajského úřadu. Díky tomu se ředitelé dozví novinky takříkajíc seshora.



Tato setkání z vlastní vůle, na které jsou zvání i ředitelé tří soukromých gymnázií, lze považovat za přátelská. „Padesát let jezdím do blízkosti hradu na chalupu. Poprvé jsem tam spal a musím říci, že je velmi pěkné na hradě pobývat a prožít noc," podělil se o osobní zážitek z pracovního setkání Milan Báča.