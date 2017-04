Radniční hodiny v Litomyšli už zase bijí

Litomyšl – Mohlo by se zdát, že k hodinám na věži oči nikdo nezvedne, neboť přesný čas ukazují chytré telefony. Opak je však pravdou. Nejeden obyvatel Litomyšle si všiml, že se hodiny na radniční věži na několik týdnů zastavily.

V PÉČI JEDNÉ FIRMY

K poškození stroje, který byl vyroben ve 40. letech minulého století, došlo během únorového výpadku proudu. Sedmdesát let staré zařízení však vykazovalo i další opotřebení, a tak byla ke správě povolána specializovaná firma. „Objednali jsme opravu prasklé hřídele. Dále jsme dohodli čištění ložisek a ozubených kol v hodinách. Odborníky nám bylo rovněž doporučeno vyměnit spínání nátahu motoru," prozradil pracovník městského úřadu Antonín Dokoupil.



Zajímavostí je, že oprav se ujala firma, jejíž zaměstnanci už ve věži pracovali. „Firma L. Hainz kdysi naše hodiny vyrobila, ačkoliv ke konci čtyřicátých let už kvůli znárodnění nesla jméno Elektročas. Po zhruba sedmdesáti letech se dnes již opět rodinná firma vrátila, aby stroj opravila. Doufám, že jejich odborných služeb nebudeme muset nějaký čas využít," řekl starosta Radomil Kašpar.



MILOSTIVÝ ZUB ČASU

„Z technického hlediska byl stroj v naprostém pořádku. Součásti hodin jsou kovové, což je ta nejlepší varianta, která se při jejich výrobě používala, používá a bude používat. Jedinou úpravou kromě výměny prasklé hřídele a čištění byla výměna spínání nátahu. To je nově elektromagnetické, původní stará varianta byla rtuťová," uvedla Mariana Nesnídalová, jednatelka společnosti L. Hainz.



Práce na hodinách, které byly vyrobené v letech 1947 až 1949, stály necelých třicet tisíc korun. Podle dostupných informací jde o první takto významný a rozsáhlý zásah do mechanismu hodin, které k náměstí neodmyslitelně patří.