Rachejtle rozzářily nebe i dětské tvářičky.

Svitavy – Ani zvýšená bezpečnostní opatření neodradila davy lidí k návštěvě ohňostrojů. Na mnoha místech byla pro příchozí připravena i pozornost od vedení města.

POLÉVKA I SEKT

Ve Svitavách bylo přichystáno devět set porcí čočkové polévky, kterou naléval starosta David Šimek za pomoci dalších radních. Nejinak tomu bylo i v Litomyšli, kde kromě polévky, která by měla lidem přinést v novém roce více peněz, podávali i vdolky. „Moje přání do nového je, aby se nám vše zlé vyhnulo," řekl na silvestrovském setkání starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Co se však Litomyšli nevyhnulo, byla mlha, která zhoršila viditelnost na barevné kytice na obloze.



V Jevíčku dostali příchozí místo polévky sekt na slavnostní přípitek. V Moravské Třebové se příchozí dočkali jedinečného zážitku, kdy po ohňostroji následovala laserová show. Ta byla znamením toho, že letošní rok se chystají ve městě oslavit významné jubileum. „Dovolte, abych vám popřál hodně štěstí, zdraví, pracovních i osobních úspěchů v novém roce. Děkuji vám za váš zájem o blaho našeho krásného města a těším se na spolupráci i v roce 2017," popřál občanům starosta města Miloš Izák.