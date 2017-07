Protikuřácký zákon platí měsíc. Kuřáci využívají zahrádky

Svitavsko, Orlickoústecko – Žádné smradlavé šaty, méně vykouřených cigaret, ale také nižší tržby. Kuřáci i hospodští si zvykají. Takto stručný by mohl být výčet hlavních dopadů zákona, který mimo jiné omezuje kouření v restauračních zařízeních.

PROSTOR PRO KUŘÁKY zeje v hospodě U Rumpála prázdnotou. Nejí to však jediná hospoda, kde ubyli zákazníci.Foto: Deník/Petr Šilar

Očekávaný propad tržeb se potvrdil na místech, kde nemají přes léto zahrádku. „Zaznamenali jsme dvacetiprocentní propad v tržbách. Není to však jen o novém zákonu, ale i o počasí," řekl Jan Sehnal, majitel restaurace U Rumpála ve Svitavách.



Lidé zkrátka využívají pěkného počasí k nejrůznějším aktivitám a do hospod chodí méně. „Úbytek zákazníků máme přes léto každý rok. Chybí nám zahrádka," potvrzuje toto tvrzení Radka Daňková z Litomyšle. Pracuje v Garáži, která platila za zakouřený lokál. Na nový zákaz má zcela jasný názor. „Jako zaměstnanci mi to nevadí, pro mé zdraví je to ok. Sama méně vykouřím. Vadí mi ovšem restrikce od státu," dodala barmanka. Na zákaz si podle ní stěžují zejména zákazníci, kteří chodí pravidelně a jsou dlouhodobí kuřáci. Objevují se však i noví, kteří si nezakouřené prostory chválí.



Nenaplňují se ani obavy z rušení nočního klidu. „Žádný nárůst výjezdů s ohledem na nový protikuřácký zákon neevidujeme," sdělil velitel svitavských strážníků Rostislav Bednář.

Jen těžko lze v tuto chvíli odhadnou, kolik hospod kvůli novému zákonu zrušilo svoji činnost. Obavy panovaly zejména na vesnicích. V Českých Heřmanicích se rozhodli vybudovat pergolu, která je díky střeše i pomyslnou kuřárnou. Za týden bude hotová. „Posunuli jsme popelníky z výčepů na terasu. Očekáváme, že se nekuřáci pohrnou do hospody," okomentoval s nadsázkou fungování zákona starosta obce Pavel Eliáš.



ZAHRÁDKY JSOU PŘES LÉTO ALFA A OMEGA

Rozšíření „kuřáckých prostor" plánují i na jiných místech. „Místní kuřáci začali chodit do hospody, kde zákon nerespektují. Počet hostů se nám tedy snížil. Jelikož máme jen terasu, tak jsme rozšířili počet stolů na zahrádce, aby si lidé měli kde sednout s pivem a cigaretou. O rekreanty strach nemáme, ti k nám budou chodit vždycky a případnou cigaretu si dají venku nebo před hospodou," popsala situaci provozní kempu v Dolní Čermné Gabriela Sonntagová.



Více zákazníků zaznamenaly i restaurace, které byly vždy nekuřácké. Opět díky zahrádce. „Některé hospody v Lanškrouně nemají zahrádku, a tak k nám od června chodí nepatrně vyšší počet návštěvníků. Prostor na zahrádce ale není velký, a tak plánujeme příští rok rozšíření," zhodnotila situaci manažerka Music Baru Forea Šárka Marková. Stejně jako mnohým dalším se jí však nelíbí zásah do podnikání ze strany státu.



Obdobný názor mají i někteří hosté. „Kouření by mělo být na majitelích hospody, tak jak tomu bylo dřív. I tak bylo spoustu nekuřáckých hospod a my sami jsme si mohli vybrat, kam půjdeme," řekl kuřák Adam Juda z Lanškrouna. Ani chození před hospodu mu nezkomplikovalo život. ,,Už dříve jsem chodil převážně do nekuřáckých restaurací a hospod a nikdy mi nevadilo si jít zakouřit ven. Pro majitele je změna určitě nepříjemná, ale mně aspoň nesmrdí oblečení od kouře. A když chci cigaretu, tak si ven prostě zajdu," dodal Adam Juda.



Oslovení lidé se však shodují, že možné dopady protikuřáckého zákona se projeví až s ochlazením po létě.

Anketa: Jak hodnotíte první měsíc zákazu kouření?

Josef J. Kopecký

ředitel KC Č. Třebová

„Sám jsem kuřák, přesto mi nikdy nevadilo jít si v nekuřácké restauraci zapálit ven. Lidé se dokáží svobodně rozhodnout i bez takovéhoto zákona, který navíc silně omezuje svobodu podnikání. Je to nesmyslný zákon. Měsíc jeho platnosti zatím na nic nestandardního neukázal, je teplo, lidé jsou na zahrádkách. Podzim ukáže, zda kuřáci do zákonem chráněných podniků půjdou. Jen se ptám, co bude následovat z parlamentu dál? Zákaz prodeje bůčku?"

Václav Šmerda

mistr kuchař, Svitavy

„Já s tím žádný větší problém nemám. V restauraci nekouřím, doma také ne.

Musel jsem se nějak tomu protikuřáckému zákonu přizpůsobit."