Projekt psaný celým srdcem

Svitavy – Zákeřná nemoc může postihnout kohokoliv z nás. Léčba stojí velké úsilí, odříkání a často je i finančně velmi náročná. Důležité je, nebýt na to sám. To vědí i na základní škole na náměstí Míru ve Svitavách.

„Deniska je žákyní 4. B. V březnu letošního roku onemocněla zákeřnou nemocí, která ji neumožňuje navštěvovat pravidelně školu a většinu času tak musí pobývat na onkologické klinice v Hradci Králové se svojí maminkou," řekla ředitelka školy na náměstí Věra Hanusová.



Tuto školu navštěvuje také sestra Denisky Tereza, která je v osmém ročníku. A právě ta je přímo zapojená v projektu, který je nazvaný Čtení pro Denisku.



S nápadem uspořádat tuto akci přišla její třídní učitelka Zuzana Kořístková. Se svými žáky připravila několikadenní akci pro děti z mateřských a základních škol. Zábavnou formou a spojením čtení s divadlem jim přednesou vybranou pohádku, a poté s nimi, na základě toho, co se dozvěděly, hrají různé hry. „Žáky osmých tříd tato myšlenka opravdu nadchla, jsou rádi, že si mohou s malými dětmi takhle hrát, tím pádem to baví malé i velké, mám z toho opravdu radost," řekla Zuzana Kořístková. Výsledky jsou až neuvěřitelné a ve všem předčily očekávání.



Učitelky mateřských škol se této myšlenky uchopily a krůček po krůčku děti a jejich rodiče vedly k pochopení, co je solidarita, dětské přátelství a vstřícnost. „Semkly se do neuvěřitelného kruhu. Děti kreslí obrázky pro Denisku a posílají jí dárky, jejich rodiny přispívaly nemalými částkami, které pomohou Denisce zvládnout náročnou léčbu," řekla Věra Hanusová.



Škola také pravidelně přispívá přes systém Dobrý anděl. „Vybraná částka ještě není finální, ale zatím předpokládáme, že se bude pohybovat kolem dvaceti tisíc. Za to všem patří obrovské poděkování. Především Zuzaně Kořístkové a jejím žákům, když přišli s tak krásnou myšlenkou. Vždyť nikdo z nás neví, kdy bude potřebovat také pomocnou ruku," dodala na závěr Věra Hanusová.