Projekt na single tracky nekončí

Moravská Třebová, Česká Třebová – Téměř přesně před rokem, vloni začátkem prosince, uzavřela města Choceň a Moravská Třebová a čtyřiadvacet obcí sdružených ve svazku Region Orlicko-Třebovsko s osmi polskými gmin dohodu o spolupráci při vybudování singltreků, okruhů pro extrémní cyklosjezdy z vybraných vyvýšenin.

Přes-hraniční projekt Singltrack Glacensis, přihlášený do dotačního programu INTERREG, však skončil vinou polských partnerů už v samém zárodku, hned při podání žádosti. „Nevyšlo to, protože polští partneři nesplnili zadání na výzvu administrátora dotace o doplnění informací. Česká města i svazek obcí reagovaly bryskně. Bohužel z polské strany to nebylo kompletní a projekt tím pádem neprošel už první kontrolou formální správnosti a přijatelnosti, takže byl vyřazen z posuzování," vysvětluje vedoucí moravskotřebovského odboru rozvoje města Miroslav Netolický.



Čeští partneři, kteří se podíleli na přípravě projektu, se však myšlenky na vybudování singltreků nevzdávají. Připravují varianty, jak toho dosáhnout.



Sešli jsme se s českými partnery a dohodli se, že se pokusíme najít polské partnery, kteří by měli větší snahu uspět, a žádost podáme v příštím roce znovu. Pokusili jsme se kontaktovat polské partnery, aby nám ozřejmili, co se stalo. Proč se jim nepodařilo dodat dokumenty, které byly pro posouzení žádosti o dotaci potřeba," nastiňuje další kroky Miroslav Netolický.



Stejně to vidí českotřebovský starosta Jaroslav Zedník, jen s tím rozdílem, že pro něj není zdůvodnění polských partnerů, proč k pochybení došlo, důležité. „Projekt podáme znovu. Počet partnerů na polské straně se sníží na čtyři. Teprve se domlouváme, se kterými partnery můžeme navázat spolupráci. Možné je, že získáme i nové partnery. Když jsem viděl, jak byly materiály z polské strany připravené, tak mě jejich reakce ani nezajímá. Spíš hledáme cestu, jak projekt úspěšně realizovat. Sešli jsme se proto s hlavním koordinátorem programu a dohodli jsme se, jak máme projekt připravit, aby mohl uspět," vysvětluje Jaroslav Zedník.



V Moravské Třebové zvažují, vedle nového podání projektu, rovněž další možnosti. „Ve strategickém výboru pro rozvoj města existuje shoda, že bychom to měli realizovat. Buďto s dotací nebo bez dotace," sdělil moravskotřebovský místostarosta Václav Mačát. „Jedna z variant je postupné budování, podle dokumentace, kterou máme zpracovanou. Podařilo rozvinout spolupráci s Lesy ČR a našli jsme projektanta, který projektoval singltreky po celé republice. Dokumentace je velice dobrá, podíleli se na ní i členové cyklistického klubu. Záleží jaká bude další strategie, výzvy programu jsou každý rok, nebo to budeme realizovat sami. Máme hezké návrhy v prostoru rozhledny Pastýřka a vycházkové lokality Peklo, kde by nově vznikly trasy, které by se nekřížily s pěšími cestami. Cesta do Pekla patří městu a další stezky pro trasy máme odsouhlasené s Lesy ČR," upřesnil Miroslav Netolický. V hře je i varianta na vybudování singltrailu na Křížovém vrchu. Vzhledem k tomu, že se zamýšlené trasy dotýkají pozemků soukromých vlastníků, povedou s nimi pracovníci příslušných odborů města jednání o možné realizaci.