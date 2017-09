Pro noviny s prvňáky si můžete zajít do redakce

Pardubický kraj – Pokud by výsledky říjnových voleb do poslanecké sněmovny přesně zkopírovaly průzkum volebního potenciálu Střediska analýz a empirických průzkumů (SANEP) z konce srpna, vyhrálo by v Pardubickém kraji hnutí ANO. Jeho volební potenciál je podle průzkumu 27,2 procenta, pevně rozhodnuto volit ANO je prý 14,7 procenta voličů.