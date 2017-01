Příběhy cukráren aneb jak vznikala čokoláda, marcipán či zmrzlina

Svitavy – Sladká výstava s názvem Příběhy cukráren, kterou si pro své návštěvníky připravili v Městském muzeu a galerii ve Svitavách ve spolupráci s Letohrádkem Mitrovských v Brně, je již u konce.

Po dobu dvou zimních měsíců až do čtvrtečního odpoledne se mohli návštěvníci výstavy seznámit s prostředím cukráren a prodejen cukrovinek jako za první republiky.



Bylo možné nahlédnout do historie cukrářského řemesla a zjistit ledacos o výrobě čokolády, marcipánu, zmrzliny či dortů. Stylovou atmosféru dotvářely i obchůdky s autentickým vybavením a dobovým zbožím v podobě originálních obalů, nejrůznějšího cukrářského vybavení, nástrojů a všemožných přístrojů.



„Návštěvníky jistě zaujaly pomůcky na výrobu zmrzliny, raznice a formy na bonbony. Nechyběly ani reklamní předměty jako dobové kalendáře, brožury a prvorepublikové plakáty," uvedla ředitelka svitavského muzea Blanka Čuhelová.



Každý si přišel na své, dospělí se seznámili s nejoblíbenějšími a nejvyhledávanějšími cukrárnami a výrobnami cukrovinek v prvorepublikovém Československu. Děti mohly obdivovat nápaditost a rozdíly dřívějších a dnešních sladkostí nebo zjistit, jak původně vypadal historický stroj na výrobu zmrzliny.



Kreativitě se meze nekladou. To bylo vidět v případě stylizovaného interiéru historické cukrárny, obchodu i výrobny. K vidění byly zásobníky na kávu, dózy bonbonů a zákusky vytvořené dle časopisů ze třicátých let 20. století