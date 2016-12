Povolí Svitavy nová kasina?

Svitavy – Žádost o změnu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu, která stanovuje místa a časy, ve kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry podala v průběhu listopadu a prosince společnost FORBES Casino.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv VLP

Zastupitelé mají na příštím zasedání rozhodnout, zda-li vyhlášku změní. Záměrem této společnosti je vybudování dvou velkolepých kasin v hotelu Schindlerův háj a v budově bývalého Lidového divadla. Ujišťují, že by v obou případech bylo kasino oddělené od kavárny či baru, aby bylo možné využívat jejich služeb bez omezení.



POKER I RULETA



V nově zbudovaných provozovnách by společnost FORBES Casino chtěla spustit jak živé hry, mezi které patří například ruleta, black jack či poker, tak zároveň i technické hry, jako jsou videoloterní a interaktivní terminály nebo vícemístná herní zařízení.



POVOLIT, ČI NE?

„Vycházím z jednání zastupitelstva předchozího, kde jsme nastavili nějaká pravidla a ta fungují. Chtěli jsme hazard ve městě regulovat. Osobně se přikláním k tomu, abychom jej dál nerozšiřovali," řekl starosta David Šimek. Z lavic zastupitelů se však ozval Antonín Pavelka, který si myslí, že by kasino v Schindlerově háji mohlo městu přinést další potřebné finance. „Také si myslím, že by drahé kasino v této lokalitě nenarušilo sociální úroveň některé ze skupin svitavských občanů," dodal.



K jeho názoru se připojila i zastupitelka Libuše Vévodová. „Je možné že by se díky tomu snáze rušily herny ve městě. Schindlerův háj je trochu pusté místo a pokud to bude drahá záležitost, tak si nemyslím, že by s tím měly být takové sociální problémy jako máme ve městě," uzavřela. Jak nakonec celá věc s kasiny ve Svitavách dopadne se rozhodne na zasedání zastupitelů po Novém roce.